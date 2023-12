Ainda que mantenha o Android sempre atualizado com as mais recentes tendências, a Google é um comedida em inova em certas áreas. Por norma são as marcas que personalizam este sistema com novidades, que depois acabam por se tornar o padrão. Uma dessas alterações chega agora, com a possibilidade de esconder apps no Android a chegar oficialmente em breve e para todos.

Agora que o Android 14 chegou para ser lançado por todos os fabricantes, a Google não perdeu tempo e já trabalha na primeira atualização deste sistema. Esta terá algumas novidades, que continuam a ser avaliadas e até testadas de forma mais exaustiva para estarem perto da perfeição.

Com muitas alterações, surge agora uma novidade que será certamente do agrado de todos. O Android 14, com a atualização QPR2, permitirá aos utilizadores esconder apps que queiram manter de olhares alheios. Estas vão apenas ser acedidas como e quando os utilizadores quiserem.

O "Private Space", nome dado pela Google a esta funcionalidade do Android 14, surgiu agora na Beta 2 a atualização QPR2. Esta permitirá criar um espaço privado onde o utilizador colocará as apps que não quer visíveis e que por isso ficam inacessíveis. Será usada em situações em que o utilizador necessita de dar acesso físico ao seu smartphone.

Esta é ainda uma configuração que está por ser trazida para público, mas que deverá criar algo semelhante a um novo perfil do Android. Este terá um conjunto limitado de apps disponíveis e como tal terá todas as restrições que o utilizador pretender aplicar neste campo.

Do que é possível ver já nesta versão, a criação do "Private Space" está ainda numa fase inicial e com alguns elementos em falta. Espera-se que suja em breve na sua forma final quando a Google lançar a próxima atualização do Android 14 ou, eventualmente, no próximo verão quando o Android 15 for uma realidade.

Apesar de ser algo interessante e até importante para muitos, esta não é de todo uma novidade para muitos utilizadores. Vários fabricantes Android já oferecem este tipo de funcionalidades nas suas personalizações do sistema da Google, com provas dadas-