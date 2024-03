Utilizadores do Android também vão poder partilhar as suas passwords de forma segura

Apesar de as passwords estarem a desaparecer, ainda teremos de lidar com esta forma de autenticação por algum tempo. Assim, há ainda desenvolvimentos que fazem sentido, como veremos. A próxima novidade vem para o Android e permitirá que os utilizadores partilhem as suas passwords de forma segura.

A Google tem preparado algumas surpresas para os seus utilizadores no campo da autenticação e das passwords. Quer que o acesso seja muito simples, ao mesmo tempo que mantém os padrões de segurança máximos, garantindo a proteção dos utilizadores.

Assim, prepara-se para permitir a partilha de passwords entre utilizadores do Android, algo que tem já a funcionar no desktop. Esta novidade foi descoberta na mais recente versão do Google Play Services, onde foi possível ativar uma nova opção para a partilha de passwords.

do que é possível ver, esta funcionalidade irá usar o gesto de passwords da Google, que está presente no Android. Por ali os utilizadores vão ter a possibilidade de partilhar as passwords de forma segura e simples, limitando o acesso a estas.

Tudo estará integrado na interface do gestor de password, para ser simples de usar e para garantir que estará acessível. Os destinatários da partilha vão receber uma cópia destas passwords e assim usar nos sites associados às mesmas.

Como é possível ver, esta opção de partilha só aparecerá para contas com passwords e não para contas com chaves de acesso. As chaves de acesso utilizam outros mecanismos de autenticação e como tal não podem ter acesso a esta funcionalidade de serem enviadas entre utilizadores.

Resta saber quando a Google anunciará esta novidade do Android e de que forma esta poderá ser usada. Os utilizadores podem receber uma cópia das passwords, mas também as podem receber no gestor da Google no Android e assim estarem acessíveis nos campos de autenticação dos sites.