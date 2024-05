ChatGPT: já pode carregar ficheiros do Google Drive e OneDrive, mas há um senão importante

A OpenAI tem apresentado novidades muito importantes nas últimas semanas. No seu evento de primavera mostrou o GPT-4o, ainda mais rápido e inteligente. Agora, revelou que finalmente é possível carregar ficheiros diretamente do Google Drive e do OneDrive, mas não é ainda para todos.

Muitas novidades da OpenAI em breve

O ChatGPT já mostrou a todos a utilidade que consegue ter. Esta IA é uma verdadeira fonte de informação, que consegue também reunir e interpretar dados, relacionando-os e dando aos utilizadores as respostas mais úteis e mais importantes sobre qualquer tema que esteja presente na Internet.

Com melhorias constantes, esta proposta da OpenAI tem procurado crescer e tornar-se ainda mais útil, em especial no que toca às fontes de informação. Quer ser mais precisa e ter mais informação atualizada. Só assim consegue destacar-se da concorrência cada vez mais feroz.

Ficheiros do Google Drive e OneDrive

Ao anunciar que pode agora tratar de forma mais ágil a análise de dados, o ChatGPT acabou por revelar outra melhoria que muitos aguardavam já há algum tempo. Para interagir com tabelas e gráficos, acabou por ser permitido que se possa adicionar ficheiros diretamente do Google Drive e do OneDrive da Microsoft.

Tal como esperado, esta integração tornou-se simples de usar. Na interface do ChatGPT passa a existir a opção Ligar ao Google Drive e Ligar ao OneDrive da Microsoft. Estas vão estar imediatamente acima da opção Carregar do computador através do menu de anexos.

ChatGPT pode assim tratar informação

A capacidade de adicionar ficheiros ao ChatGPT para análise posterior não é nova. Os utilizadores já podiam adicionar ficheiros através dos seus computadores. No entanto, esse processo significava que os ficheiros tinham de ser descarregados de outra fonte e carregados novamente para o chatbot. Esta nova integração do Google Drive e OneDrive elimina estes passos.

A única condicionante é que estes recursos estão limitados a utilizadores do ChatGPT Plus, Team ou Enterprise, de acordo a OpenAI. Como a empresa deu acesso ao GPT-4o aos utilizadores no nível gratuito, não será surpresa se algumas destas novidades acabarem por ser disponibilizadas para todos no futuro.