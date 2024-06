O WhatsApp tem estado a trazer melhorias de forma constante e para todas as suas plataformas. Estas abrangem várias áreas das apps, desde a interface até às funcionalidades. Agora, e para continuar este processo, o WhatsApp traz melhorias importantes às chamadas no computador e smartphone.

WhatsApp traz melhorias importantes às chamadas

Desde que as chamadas foram introduzidas no WhatsApp em 2015, continuam a ser melhoradas de forma constante. A prova disso foi a implementação de chamadas de grupo, videochamadas e suporte multiplataforma. Agora, surgem várias atualizações que vão melhorar ainda mais as chamadas nos dispositivos e que vão ser implementadas ao longo das próximas semanas:

Partilha de ecrã com áudio: ideal para ver vídeos em conjunto. Agora, quando partilha o seu ecrã, também pode partilhar o seu áudio;

ideal para ver vídeos em conjunto. Agora, quando partilha o seu ecrã, também pode partilhar o seu áudio; Mais participantes: agora pode ter até 32 pessoas numa videochamada em todos os seus dispositivos;

agora pode ter até 32 pessoas numa videochamada em todos os seus dispositivos; Destaque do orador: veja facilmente quem está a falar com o orador, que aparece automaticamente destacado e em primeiro lugar no ecrã.

O WhatsApp revelou que se mantém focado na qualidade do áudio e do vídeo para ter chamadas mais nítidas onde quer que esteja: "Lançámos recentemente o codec MLow que melhora a fiabilidade da chamada".

O computador e smartphone recebem novidades

As chamadas feitas em dispositivos móveis beneficiam de um melhor cancelamento de ruídos e eco. Isso torna mais fácil fazer chamadas em ambientes barulhentos, e as videochamadas têm maior resolução para quem tem ligações mais rápidas.

No geral, o áudio é mais nítido no WhatsApp, mesmo quando tem uma ligação de rede mais fraca ou quando usa um dispositivo mais antigo. Quem quiser saber, pode saber mais sobre o codec MLow e ouvir a diferença na qualidade do áudio aqui.

A equipa de programadores do WhatsApp vai continuar a fazer melhorias às chamadas deste serviço para fazer chamadas privadas com a melhor qualidade possível em qualquer parte do mundo. Este pormenor faz parte de todo o processo que decorre há já algum tempo e que temos visto acontecer.