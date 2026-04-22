Centro Nacional de Cibersegurança alerta para CEO Fraud / BEC

Já recebeu um e-mail “da direção” ou de um fornecedor a pedir uma transferência bancária urgente? À primeira vista parece legítimo: o nome está correto, o tom é profissional e o pedido surge com carácter de urgência. Mas pode estar perante uma fraude.

A CEO Fraud, também conhecida como Business Email Compromise (BEC), é uma das formas mais eficazes de engenharia social e está a crescer em Portugal, com impacto significativo tanto em organizações como em cidadãos.

CEO Fraud / BEC: como funciona este tipo de ataque?

As campanhas de BEC baseiam-se na manipulação da confiança. Os atacantes criam mensagens extremamente bem construídas, muitas vezes imitando:

Diretores executivos (CEO)

Departamentos financeiros

Fornecedores ou parceiros comerciais

Os e-mails ou mensagens (SMS ou apps de chat) incluem normalmente:

Linguagem urgente ou confidencial

Pedidos de transferência bancária imediata

Solicitação de alteração de IBAN para pagamentos futuros

Ficheiros ou documentos falsificados para reforçar credibilidade

Em muitos casos, os atacantes conseguem até comprometer contas reais de e-mail ou criar domínios muito semelhantes aos legítimos, aumentando a dificuldade de deteção.

O CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) reforça que a consciencialização é o primeiro passo para reduzir o risco. Conhecer este tipo de ameaça ajuda a evitar decisões precipitadas que podem ter custos elevados.

Num cenário onde os ataques são cada vez mais realistas, a atenção ao detalhe e a validação dos pedidos continuam a ser essenciais.