Usa serviços de conversão de PDF online? É melhor ter cuidado…

Hoje em dia existem vários serviços online que nos ajudam a realizar algumas tarefas. Por exemplo, ao nível da conversão de documentos e organização de ficheiros, o que não faltam são serviços digitais. No entanto, é melhor que tenha cuidado com o que "carrega" para estes serviços pois foram "vazados" cerca de 90 mil documentos.

Dois serviços de PDF on-line viram "vazados" dezenas de milhares de documentos de utilizadores, incluindo passaportes, cartas de condução, certificados e outras informações pessoais que são carregados pelos utilizadores.

Sim, os serviços de PDF GUARDAVAM os documentos...

Como é "natural", são muitos os utilizadores que usam estes serviços online, normalmente gratuitos, para criar rapidamente um PDF, separar ou unir páginas, mudar a orientação, etc. Mas talvez haja algumas coisas que não se saibam e que agora se confirmaram... os serviços GUARDAM os documentos.

Segundo as informações, o leak de documentos consiste em mais de 90 mil ficheiros. De acordo com a equipa de investigação de segurança de Cybernews, o leak contém documentos enviados por utilizadores. Até ao momento, o número total de ficheiros expostos era 89.062, com 87.818 enviados via serviço PDF Pro e 1.244 via serviço Help PDF.

Segundo os investigadores...

Com acesso a documentos pessoais, os criminosos podem usá-los em diversas atividades fraudulentas, como solicitar empréstimos, alugar imóveis ou comprar acessórios caros usando a identidade da vítima Os invasores podem utilizar os documentos vazados para se passar por indivíduos e abrir contas bancárias, solicitar cartões de crédito ou realizar outras transações financeiras em nome da vítima.

Além disso, os cibercriminosos podem alterar ou falsificar documentos, como contratos ou licenças, para criar identidades falsas, que pode causar sérios problemas legais para as vítimas.