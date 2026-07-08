DNS4EU: um ano a garantir a soberania digital e a segurança da Europa

O ecossistema digital da União Europeia assinalou um passo importante na consolidação da sua independência tecnológica com o primeiro aniversário do DNS4EU. Este projeto público foi desenhado especificamente para oferecer uma alternativa robusta aos servidores geridos pelas grandes multinacionais tecnológicas americanas dentro da Europa.

No espaço de doze meses, esta plataforma converteu-se numa camada de proteção essencial para cidadãos e empresas do espaço comunitário, mantendo o tráfego e os dados de navegação estritamente sob as diretrizes do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

Relatório confirma a eficácia na filtragem na Europa

O consórcio responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura técnica apresentou os primeiros dados operacionais detalhados, confirmando a relevância da plataforma na segurança diária da rede.

De acordo com o balanço, os sistemas automatizados intercetaram e bloquearam milhões de pedidos direcionados a domínios maliciosos, campanhas de roubo de identidade e servidores de controlo de vírus.

O documento também põe em evidência o desempenho técnico do serviço, que registou valores de latência extremamente baixos e uma velocidade de resposta equiparável à dos servidores comerciais mais utilizados em todo o mundo.

A infraestrutura foi construída com servidores físicos instalados em diversos pontos estratégicos da Europa, o que garante que a resolução de nomes ocorre sempre dentro da jurisdição local. Esta abordagem assegura que as informações privadas geradas pelas pesquisas não são comercializadas nem expostas a leis de vigilância, reforçando a soberania digital proposta pela Comissão Europeia na fase de lançamento do projeto.

Proteção diferenciada em IPs dedicados do DNS4EU

Para além do incremento na privacidade, o DNS4EU destaca-se pela sua arquitetura flexível, que permite aos utilizadores domésticos e aos administradores de sistemas a escolha de diferentes níveis de filtragem. Esta personalização é aplicada de forma simples através da alteração dos endereços IP nas configurações do router ou do sistema operativo do computador.

O serviço base, focado nas ameaças e páginas web conhecidas por alojar código malicioso, usa o endereço IPv4 86.54.11.1 e o IPv6 2a13:1001::86:54:11:1 .

e o . A proteção de menores em ambiente familiar,surge com um filtro com controlo parental integrado no IP 86.54.11.12 .

. Reduzir o impacto de anúncios intrusivos nas sessões de navegação, surge na respost do IP 86.54.11.13 .

. Todos os filtros disponíveis, combinando segurança ciberespacial, bloqueio de publicidade e proteção parental, acontece com o IP 86.54.11.11 .

. O projeto mantém ainda o endereço 86.54.11.100 reservado para tarefas exclusivas de diagnóstico técnico

Importa destacar que o DNS4EU garante a oferta de uma resolução de nomes direta totalmente isenta de mecanismos de filtragem de pacotes. A somar a isso está a vantagem óbvia de estar alojado na Europa e sob a soberania do espaço Europeu.