Número de Emergência 112: Cerca de 1,26 milhões de chamadas eram falsas

O número 112 é o Número Europeu de Emergência. As chamadas recebidas são muitas, mas há uma boa parte que são falsas. De acordo com as mais recentes informações, em 2023, este número de emergência recebeu 1,26 milhões de chamadas falsas.

Em 2023 foram recebidas em Portugal 6,95 milhões de chamadas para o 112

Quando se trata de um acidente com feridos, uma suspeita de AVC, dor no peito, engasgamento, dificuldade em respirar, alteração do estado de consciência, queimaduras graves ou em zonas sensíveis, hemorragias abundantes ou incontroláveis, o utente deve ligar 112 – Número Europeu de Emergência.

Segundo revela a PSP, em 2023 foram recebidas em Portugal 6,95 milhões de chamadas. Apenas 20% dizem realmente respeito a situações de emergência, um número que não registou nenhuma melhoria face a 2022. Segundo os dados mais recentes, das quase 7 milhões de chamadas, 1,26 milhões das mensagens eram falsas.

A maioria (cerca de 86%) das chamadas registadas como emergências visavam pedir auxílio em casos de doença ou trauma com risco de vida, ou necessidade imediata de assistência médica, seguindo-se os alertas para crimes, acidentes nas estradas e incêndios.

Além do 112, em caso de dor ligeira ou moderada, febre, alteração da pressão arterial, comichão, tosse persistente, choro persistente da criança, diarreia ou náuseas, ou outra situação não emergente, o utente deve entrar em contacto com o SNS 24 através do número 808 24 24 24 para receber o aconselhamento adequado.