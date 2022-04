Hyundai IONIQ 5 eleito Carro Mundial do Ano 2022

O Hyundai IONIQ 5 foi o grande vencedor dos prestigiosos World Car Awards 2022, tendo sido eleito World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year. Os resultados foram revelados na cerimónia realizada no New York International Auto Show (NYIAS).

O 100% elétrico da Hyundai conquistou as três categorias para as quais estava nomeado.

Hyundai IONIQ 5 World Car of the Year

O júri internacional, constituído por 102 jornalistas do setor automóvel, vindos de 33 países de todo o mundo, premiou o crossover inovador que é o primeiro de uma nova era de VEs Hyundai, baseados na plataforma avançada 100% elétrica, E-GMP.

Este inovador elétrico já conquistou numerosos prémios internacionais. Foi vencedor nas três categorias em que estava nomeado, num lote de 27 modelos concorrentes lançados em 2021.

O IONIQ 5 é o primeiro modelo da submarca IONIQ, da Hyundai, dedicada exclusivamente a veículos elétricos. A arquitetura da plataforma E-GMP oferece 800 V, carregamento ultrarrápido dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos e um interior muito espaçoso.

A autonomia do Hyundai IONIQ 5, com apenas um carregamento, em condução urbana é de 686 km e a autonomia combinada é de 481 km, de acordo com o ciclo (WLTP). Integra a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), conectividade e sistemas de assistência ao condutor que oferecem uma derradeira experiência.

Estamos verdadeiramente orgulhos em receber este prestigioso prémio, que reconhece o talento e trabalho árduo de todos, incluindo parceiros, na Hyundai Motor Company. A nossa visão é permitir o progresso para a humanidade e esta nossa abordagem irá servir para fortalecer o nosso compromisso em tornar esta visão realidade.

Afirmou Jaehoon Chang, Presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

A Hyundai planeia introduzir 17 novos modelos BEV até 2030 e potenciar as vendas globais anuais para 1.87 milhões de unidades até 2030.

Para o World Electric Vehicle of the Year, o júri selecionou o Hyundai IONIQ 5 de uma lista inicial de 11 veículos, e, posteriormente, entre três veículos.

Para serem elegíveis à categoria, os veículos deverão ser movidos apenas por um ou mais motores elétricos, produzidas no mínimo 5.000 unidades por ano e à venda em pelo menos dois grandes mercados em pelo menos dois continentes, no período entre 1 de janeiro 2021 e 30 de março 2022.

Para o World Car Design of the Year o painel de seis especialistas de França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos selecionaram o Hyundai IONIQ 5 de todos os concorrentes em competição nas restantes cinco categorias. O júri analisou cada veículo com base no design e inovação que elevassem os padrões estabelecidos.