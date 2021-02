IONIQ 5: Chegou ao mercado um verdadeiro SUV elétrico com cunho Hyundai

O ano 2021 vai ser profícuo na apresentação e lançamento de carros elétricos no mercado mundial. Algumas marcas, como a Hyundai, têm produtos prontos para serem comercializados. Assim, a marca sul-coreana apresenta o IONIQ 5.

Estamos perante um verdadeiro SUV elétrico que vai mudar definitivamente o mercado automóvel. Vamos conhecer tudo, ou quase tudo, o que a marca tem para oferecer.

IONIQ 5: Mercado dos elétricos recebe reforço de peso

Com o IONIQ 5, a Hyundai apresentou agora o primeiro modelo da série baseado na sua plataforma E-GMP, a marca apelida-o de um CUV (crossover utility vehicle). Depois do Concept 45 apresentado em 2019 e das informações sobre a nova plataforma elétrica modular publicada em dezembro de 2020, existem agora os primeiros dados concretos do modelo de série. O IONIQ 5 estará disponível com dois tamanhos de baterias, cada um com tração traseira e tração nas quatro rodas.

A bateria com maior capacidade tem um conteúdo energético de 72,6 kWh. Na versão de tração traseira e com apenas um motor elétrico podem ser alcançados até 500 quilómetros. A bateria mais pequena, com 58 kWh, irá fornecer eletricidade para cerca de 400 quilómetros.

Os valores oficiais WLTP ainda não estão disponíveis, pois o veículo ainda não foi homologado.

Mais motor e mais performance elétrica

Em relação aos dados de desempenho, o elétrico com a bateria de menor capacidade, em RWD (tração traseira) fornecerá uma potência de 125 kW. Já no modo com tração às quatro rodas, a potência eleva-se aos 173 kW. Com a bateria de maior capacidade, a versão de um motor oferece uma potência de 160 kW. Contudo, adicionando o segundo motor no eixo dianteiro, o modelo topo de gama tem uns generosos 225 kW, ou 306 cv.

O motor traseiro oferece 350 Nm de binário em todas as variantes. Adicionando as unidades de tração integral, o veículo ganha outros 255 Nm. Assim, o resultado são uns 605 Nm de binário total do sistema. O modelo topo de gama irá conseguir acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, enquanto que o modelo básico precisa de 8,5 segundos. Todas as quatro versões estão especificadas com uma velocidade máxima de 185 km/h.

O IONIQ 5 também terá suporte para reboque. Para as versões de tração nas quatro rodas, a Hyundai afirma ter uma carga de 1.600 quilos. Infelizmente, a carga vertical não foi mencionada, assim como a carga suportada nas versões RWD que também ainda não é conhecida.

IONIQ 5 é equipado com baterias de polímero de lítio “quase sólido”

A bateria do IONIQ 5 é só por si a parte mais interessante: a Hyundai não depende de células “clássicas” de iões de lítio com eletrólito líquido e usa baterias de polímero de lítio.

O eletrólito à base de polímero aqui é quase sólido. A Hyundai não entra em mais detalhes, mas o previsto é ser um eletrólito parecido com um gel, já que as folhas de eletrólito sólido normalmente só alcançam condutividade iónica suficiente a partir de uma temperatura operacional de cerca de 60 °C, uma restrição impraticável num carro.

Uma das vantagens nesta arquitetura é que as células podem ser mais planas e uma caixa sólida para armazenamento das células deixa de ser necessária. Isto permite que a densidade de energia por pack possa ser aumentada no futuro sem grandes custos adicionais.

A Hyundai promete novas células: a potência máxima de carga DC do IONIQ 5 é especificada com a maior bateria a 220 kW. Ambas as variantes serão capazes de carregar a bateria de 10% a 80% em 18 minutos. Na bateria de maior volume isso corresponde a um conteúdo de energia de 51,1 kWh e, portanto, uma potência de carga média a 170 kW. Sem dúvida interessante.

Com a bateria de menor capacidade, 40,6 kWh são carregados em 18 minutos, o que corresponde a uma potência média de carga de 135 kW.

Ainda não está claro qual oferta de carregamento irá acompanhar o IONIQ 5 em Portugal. Na apresentação, a Hyundai Motor Europe afirmou que seria possível carregar com recurso ao serviço de carregamento “Charge My Hyundai”. Assim, este tirará proveito dos carregadores super-rápidos da Ionity. Infelizmente, estes ainda não existem em Portugal.

Corpo angular com detalhes aerodinâmicos

O IONIQ 5 adotou muitas das características de design do concept 45 de 2019. O design angular muito provavelmente não será de agrado geral. Apesar disso, o chefe de design da Hyundai, Luc Donckerwolke, deixou claro que um design particularmente calmo com linhas claras e retas era o procurado para o IONIQ 5 e que o objetivo é dar a cada veículo o seu próprio caráter e não oferecer o mesmo design em tamanhos diferentes.

Como é usual em veículos elétricos, a frente está quase totalmente fechada. O IONIQ 5 tem até abas de ventilação ativas na entrada de ar inferior. No entanto, estas só abrem quando a bateria necessita de refrigeração, caso contrário, a entrada é fechada para um melhor fluxo do ar.

O capô também foi projetado de forma a que os fluxos de ar se estendam pelas laterais e pelos arcos nas rodas. Isso evita juntas desnecessárias que prejudicariam a aerodinâmica. Por esta razão, a Hyundai também instalou puxadores nivelados.

Ao contrário do protótipo, o modelo de produção virá inicialmente com espelhos retrovisores convencionais, ainda que seja provável que os espelhos com câmaras sejam oferecidos posteriormente.

O IONIQ 5 vai receber a versão mais avançada do “Highway Driving Assist”, que supostamente permite mudanças seguras de faixa na autoestrada.

Cockpit totalmente digital com dois ecrãs

Além de um tejadilho clássico de metal, o IONIQ 5 estará disponível com duas opções: um tejadilho de vidro panorâmico e um tejadilho solar.

As células solares integradas podem carregar a bateria diretamente. Em testes no sul da Europa, estes conseguiram gerar eletricidade para uma viagem de cinco a seis quilómetros por dia e esta é a razão pela qual a Hyundai especifica o teto solar até 2.000 quilómetros por ano.

No entanto, ainda está em aberto como serão exatamente as propostas para as opções no tejadilho. As respetivas empresas importadoras nacionais podem escolher as linhas de equipamentos e opções para cada país.

Assim, depende do importador em Portugal para podermos saber qual a versão a estar disponível no nosso país. Poderemos ter o tejadilho de vidro, painel solar ou ambas. Estas opções poderão estar vinculadas a um determinado equipamento ou motorização. Mas também poderão estar livres de escolha no ato da encomenda.

Certo é que o IONIQ 5 terá um cockpit totalmente digital. Dois ecrãs de 12,25 polegadas, um como display de instrumentos para o condutor, e um segundo como um centro de info-entretenimento à direita. No entanto, algumas funções, como o ar condicionado, ainda são controladas através de botões localizados sob o ecrã sensível ao toque do info-entretenimento.

Haverá também um ecrã “head-up display” de 44 polegadas com funções de realidade aumentada – mas aqui também depende da política do modelo a escolher pelo importador sobre como e em quais funções o HUD pode ser encomendado. O mesmo se aplica à bomba de calor.

Bancos mágicos de “gravidade zero”

De acordo com Donckerwolke, o interior em si foi projetado como uma sala de estar. O E-GMP oferece um piso interior totalmente plano, sem túnel de transmissão. Não há uma consola central entre a área dos pés do condutor e do passageiro.

A prateleira construída entre os bancos é bastante flexível e pode ser aberta e desdobrada de diversas formas, com as quais, por exemplo, o apoio de braço acolchoado pode ser transformado numa pequena mesa.

Os bancos dianteiros são referidos pela Hyundai como bancos de “gravidade zero”. Isto é, estes deverão ser capazes de fornecer conforto durante as pausas para carregamento.

O encosto relativamente fino dos assentos também é percetível, o que deve aumentar o espaço para as pernas dos passageiros no assento traseiro. O próprio banco traseiro pode ser movido até 20 centímetros – dependendo da necessidade de espaço para as pernas ou de bagagem.

Com uma distância entre eixos de exatamente três metros, o IONIQ 5 está no mesmo nível de alguns sedãs de luxo e deve oferecer muito espaço no interior. O comprimento total do veículo é de 4,63 metros, sendo as saliências dianteiras e traseiras extremamente curtas.

Bagageira ao mesmo nível do VW ID4

Na configuração padrão, a mala tem capacidade para 540 litros e, quando os encostos são rebatidos (possível na relação 60:40), o espaço de carga aumenta para até 1600 litros. Isso significa que o IONIQ 5 está exatamente ao mesmo nível do VW ID4 (pode conter entre 543 e 1.575 litros). No entanto, com 4,58 metros, o VW ID4 é um pouco mais curto.

Em contraste com o ID.4, o IONIQ 5 oferece uma mala “frunk” sob o capô frontal – o cabo de carregamento pode entre outros ser armazenado lá. Conforme já descrito quando o E-GMP foi apresentado em dezembro, a plataforma possui uma função chamada Vehicle2Load.

A unidade de controlo de carregamento integrado bidirecional substitui o carregador AC integrado convencional.

Sobre a porta de carga (que está localizada na parte traseira direita), é importante mencionar que esta também serve como porta para carregar um outro carro elétrico.

Com um adaptador ligado à porta de carregamento também é possível fornecer energia a dispositivos de 220 volts até 3.6kW como, por exemplo, ferramentas ou até mesmo uma churrasqueira elétrica durante a estadia num acampamento.

Uma tomada de 220 volts também está instalada no interior do veículo sob o banco traseiro.

Preço e disponibilidade

Para já ainda não se sabe que versão estará disponível e quando estará disponível. Como tal, os preços para o mercado de Portugal ainda estão dependentes de vários destes pormenores. Contudo, com a produção na Coreia do Sul programada para começar no primeiro trimestre, os primeiros veículos do modelo especial são esperados nos mercados no início do verão.

Já no que toca ao preço, este poderá andar entre os 35 mil euros e os 62 mil euros.

Conclusão, o mercado dos elétricos ficará mais rico e com propostas que elevam consideravelmente as ofertas tecnológicas dentro de um carro. Resta saber se haverá interesse no mercado para deixar a marca sul-coreana apertada com as entregas.

Este artigo foi desenvolvido por Ricardo Gomes para o Pplware

IONIQ 5