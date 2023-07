Carro elétrico Hyundai IONIQ 5 N vai dos zero aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos

O Hyundai IONIQ 5 N é o primeiro modelo 100% elétrico de alta performance da gama N e teve hoje a sua estreia mundial no Goodwood Festival of Speed em West Sussex, Inglaterra. Segundo a Hyundai, o carro pode ir de zero aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

A marca N regressou ao Mundial de Ralis (WRC) em 2014 e o seu subsequente sucesso em vários campeonatos mundiais deu à Hyundai um ADN vencedor, refletido nos modelos N de alta performance. Esta tendência prossegue com a eletrificação, sendo o Hyundai IONIQ 5 N o primeiro veículo elétrico da marca a entrar nesta categoria.

O Hyundai IONIQ 5 N estabelece a Hyundai N como a potência tecnológica da Hyundai Motor e lidera tecnologias avançadas que serão partilhadas com todos os veículos elétricos da Hyundai, com o objetivo estratégico de aumentar a competitividade global da marca. O Hyundai IONIQ 5 N representa o primeiro passo nesta mudança estratégica, a que se seguirão outros modelos elétricos N.

O Hyundai IONIQ 5 N combina a Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP), com as tecnologias dos desportos motorizados e tira partido da experiência com os "Rolling Labs", para maximizar as capacidades de alta performance deste EV e garantir que cumpre os três pilares de performance da gama N: "Corner Rascal", "Racetrack Capability” e "Everyday Sportscar".

Condução inspirada nas provas de rali

As capacidades de condução em curva do Hyundai IONIQ 5 N começam com melhorias na estrutura da carroçaria (BIW) que, segundo a Hyundai, conta, por exemplo, com 42 pontos de soldadura adicionais e 2,1 metros de adesivos suplementares.

A coluna de direção do Hyundai IONIQ 5 N foi reforçada para melhorar a sua rigidez e dispõe de um sistema N R-MDPS (Rack-Mounted Motor Driven Power Steering). Além disso, o N Pedal foi desenvolvido como uma solução para lidar com o peso e o tamanho inerentes aos veículos elétricos, enquanto visa alcançar as caraterísticas de resposta rápida de manobrabilidade verificadas nos Hyundai i20 N WRC, vencedores de provas nos Mundiais de Ralis.

O N Drift Optimizer ajuda a manter o ângulo de deslizamento através do equilíbrio de vários controlos do veículo que respondem a estímulos em tempo real. A função Torque Kick Drift integrada permite ao condutor simular a ação de pontapé da embraiagem dos veículos de combustão interna com tração traseira, para cenários de condução que requerem uma iniciação mais imediata de deslizamento.

Sistema de potência elétrico melhorado

Este carro elétrico beneficia de várias melhorias técnicas. Os seus motores elétricos atingem as 21.000 RPM, fornecendo 478 kW / 650 cv com o N Grin Boost. Isto é o resultado do inversor de duas fases, com maior eficiência energética para proporcionar uma maior potência de saída da nova bateria de 84 kWh.

O N Grin Boost maximiza a aceleração com um incremento de potência por 10 segundos e o N Launch Control proporciona três níveis de tração diferentes para o arranque mais rápido possível, permitindo aos condutores arrancar com o seu veículo como um carro de corrida profissional. O Track SOC calcula automaticamente o consumo da bateria por volta.

Sistema melhorado de gestão térmica da bateria apresenta também maior área de arrefecimento, melhor radiador do óleo do motor e refrigerador da bateria. Os radiadores independentes para a bateria e o motor maximizam a resistência do Hyundai IONIQ 5 N à degradação do desempenho antes e durante uma condução intensa em pista.

N Brake Regen, um sistema de travagem regenerador

Para responder às duras exigências de travagem do circuito de Nürburgring Nordschleife, os engenheiros da Hyundai N conceberam o N Brake Regen, um sistema de travagem regenerador específico para o Hyundai IONIQ 5 N.

Oferece um máximo de 0,6 G de força de desaceleração - um valor líder na indústria - apenas através do N Brake Regen e mantém-se acionado sob a ativação do ABS com um máximo de 0,2 G.

O risco de fadiga dos travões devido ao peso relativo do EV é minimizado através da maximização da potência de travagem regeneradora, o que resulta numa menor força de travagem aplicada aos travões mecânicos.

Hyundai IONIQ 5 N, um automóvel desportivo para todos os dias

Como veículo desportivo para o dia a dia, a Hyundai refere que o IONIQ 5 N proporciona uma sensação de mudança de velocidades envolvente e uma condução emocional através da integração do N e-shift e do N Active Sound +.

O N e-shift simula a transmissão de dupla embraiagem (DCT) de oito velocidades dos automóveis N com motor de combustão interna. Simula uma mudança de velocidade através do controlo da saída de binário do motor e a sensação de solavanco entre mudanças. Como resultado, dá ao condutor uma experiência de condução mais precisa e interativa que se aproxima mais dos veículos com motor de combustão interna do que os veículos elétricos anteriores.

O N Active Sound+ está associado ao N e-shift para melhorar a experiência de condução dos veículos elétricos, criando uma experiência sensorial mais envolvente e emocionante para o condutor. Incorpora um sistema de 10 altifalantes (oito internos e dois externos), que oferece três temas sonoros distintos. O tema "Ignition" simula o som dos motores 2.0T dos Ns e o tema "Evolution" proporciona um som caraterístico de alta performance inspirado no RN22e.

Hyundai IONIQ 5 N no Goodwood Festival of Speed 2023

O Hyundai IONIQ 5 N foi o centro das atenções durante a sua estreia no Goodwood Festival of Speed 2023. Foi construido um stand dedicado, que apresentou vários veículos, incluindo o i20 N WRC, o N Vision 74, o RN22e e o recém-revelado Hyundai IONIQ 5 N. Além disso, o stand contou com várias atividades, como simuladores de corrida e cabinas fotográficas.

O ponto alto da presença da marca N em Goodwood foi o exclusivo "N Moment", que ocorreu durante a icónica subida de Goodwood. O "N Moment" mostrou os modelos de desportos motorizados e os protótipos da marca N, culminando com a apresentação do novo Hyundai IONIQ 5 N e com a estreia mundial do carro de exibição "IONIQ 5 N Drift Spec" da marca N. Um i20 N WRC com a especificação de 2023 participou na etapa de rali da Floresta.