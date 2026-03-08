Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Billy Idol - Dancing With Myself

William Albert Michael Broad (Middlesex, 30 de novembro de 1955), conhecido profissionalmente como Billy Idol, é um cantor, compositor, músico e ator inglês. Idol alcançou a fama na década de 1970 no panorama punk rock londrino como vocalista da banda Generation X. Mais tarde, iniciou uma carreira a solo, o que o levou ao reconhecimento internacional e o tornou um dos artistas principais durante a "Segunda Invasão Britânica" promovida pela MTV nos Estados Unidos.

Idol iniciou a sua carreira musical em 1976 como guitarrista da banda de punk rock Chelsea, mas abandonou o grupo poucas semanas depois e formou os Generation X com o seu antigo colega de Chelsea, Tony James. Com Idol como vocalista, a banda alcançou o sucesso no Reino Unido e lançou três álbuns de estúdio pela Chrysalis Records antes de se separar. Em 1981, Idol mudou-se para Nova Iorque para seguir uma carreira a solo em colaboração com o guitarrista Steve Stevens. O seu primeiro álbum de estúdio, Billy Idol (1982), foi um sucesso comercial, e Idol tornou-se um elemento básico do então novo canal de televisão MTV com os videoclipes dos singles "Dancing with Myself" e "White Wedding".

O segundo álbum de estúdio de Idol, Rebel Yell (1983), foi um grande sucesso comercial, com os singles de sucesso "Rebel Yell" e "Eyes Without a Face". O álbum foi certificado com dupla platina pela Recording Industry Association of America (RIAA) por vender dois milhões de cópias nos Estados Unidos, tendo depois lançado Whiplash Smile (1986). Lançou a compilação grandes êxitos Idol Songs: 11 of the Best (1988), que foi disco de platina no Reino Unido, e depois lançou Charmed Life (1990) e o álbum conceptual Cyberpunk (1993).

Idol passou a segunda metade da década de 1990 a concentrar-se na sua vida pessoal, longe dos olhares públicos. Em 1990, partiu a perna num acidente de mota e, mais tarde, disse na sua biografia, Dancing with Myself (2014), que "na altura do acidente de mota, [ele] vivia de acordo com o lema 'vive cada dia como se fosse o último, e um dia estarás certamente certo'". Fez um regresso musical com o lançamento de Devil's Playground (2005) e mais tarde lançou Kings & Queens of the Underground (2014) e Dream Into It (2025).

