No meio de muitas novidades para tornar o WhatsApp mais seguro e mais ajustado aos utilizadores, existem outras focadas nas partilhas. Querem tornar tudo mais interessante e mais apelativo. Uma novidade surge agora e torna os estados do WhatsApp ficam mais interessantes! Agora já pode adicionar música.

O estado do WhatsApp sempre foi uma forma dos utilizadores terem de partilhar os momentos da vida com amigos e familiares. Claro que isso é um momento que merece uma banda sonora perfeita e adaptada. Agora, todos podem dar um toque pessoal ao adicionar música às suas atualizações de estado.

Ao criar um estado, os utilizadores vão ver um ícone de nota de música na parte superior do ecrã. Tocar nesse ícone vai dar acesso a uma biblioteca de músicas para serem escolhidas, quer sejam as sensações do momento, algo novo ou a música que não sai da cabeça do utilizador.

Ao escolher a parte exata da música que melhor encaixa no momento é simples. O WhatsApp permite até 15 segundos para uma foto e até 60 segundos para um vídeo. A biblioteca disponível tem milhões de músicas para os utilizadores escolherem e assim tornarem muito mais atrativo o seu estado.

O WhatsApp reforça que os estados partilhados são encriptados ponto a ponto, por isso ninguém consegue ver o que partilha. Ao mesmo tempo, também não se sabem quais são as músicas que foram adicionadas ao estado do utilizador.

Esta funcionalidade vai ser implementada globalmente e irá ser expandida durante as próximas semanas. O WhatsApp quer assim abrir a porta a estados muito mais interessante e apelativos, com a música a ser uma novidade certamente muito adotada.

Com esta novidade, os estados vão ser mais interessantes e principalmente mais animados. Os utilizadores podem assim exprimir-se de forma natural e muito mais apelativa. Certamente que esta capacidade será alargada a mais partes do WhatsApp.