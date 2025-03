Projeto Taara, da Google, poderá tirar o interesse na Starlink da SpaceX?

Muitos veem a constelação Starlink como o futuro das comunicações no planeta, Internet em qualquer lugar, sem fios ou problemas de instalação, preços acessíveis e sem fidelizações. Contudo, há quem entenda que outros projetos, como o Taara, da Alphabet, a dona Google, é muito mais interessante e que traz mais qualidade. Como está então este sistema de banda larga sem fios?

O que é o Projeto Taara?

O Projeto Taara foi anunciado publicamente em 2019 como uma evolução do Projeto Loon, que usava balões para fornecer internet. No entanto, os primeiros testes desta tecnologia de comunicação ótica sem fios começaram antes, durante o desenvolvimento do Loon.

A Google X começou a implementar o Taara em grande escala a partir de 2021, com projetos-piloto em países como a Índia e o Quénia.

O Projeto Taara, da Google, é uma iniciativa da divisão X (anteriormente Google X) que visa fornecer internet de alta velocidade através de feixes de luz (tecnologia de comunicação ótica sem fios).

O objetivo é levar internet a regiões remotas ou de difícil acesso, onde a instalação de cabos de fibra ótica seria cara ou impraticável.

Como funciona?

Utiliza feixes de luz invisíveis, semelhantes à fibra ótica, mas sem fios.

Os dados são transmitidos através do ar entre torres ou edifícios equipados com recetores óticos.

Pode cobrir grandes distâncias (vários quilómetros) com velocidades semelhantes à fibra.

Aplicações e impacto

Já foi testado em países como Índia e Quénia, fornecendo conectividade a áreas sem infraestrutura tradicional.

Pode ser uma solução para reduzir a exclusão digital em comunidades isoladas.

Alternativa viável para locais onde o clima, terrenos difíceis ou custos impedem a instalação de cabos.

O Projeto Taara faz parte do esforço da Google para expandir o acesso global à internet, tal como fez com projetos anteriores como o Loon (balões de internet).

O projeto tem alguma evolução?

Sim, o Projeto Taara da Google registou avanços significativos em 2024 e 2025:

Março de 2025 : O Taara tornou-se uma empresa independente, separando-se da incubadora “moonshot” da Alphabet. Esta transição foi acompanhada por uma ronda de financiamento liderada pela Series X Capital, com a Alphabet a manter uma participação minoritária na nova entidade.

: O Taara tornou-se uma empresa independente, separando-se da incubadora “moonshot” da Alphabet. Esta transição foi acompanhada por uma ronda de financiamento liderada pela Series X Capital, com a Alphabet a manter uma participação minoritária na nova entidade. Desenvolvimento de um chip fotónico : A equipa do Taara anunciou um chip fotónico de última geração capaz de transmitir dados a velocidades de 10 gigabits por segundo utilizando feixes de luz. Este chip, do tamanho de uma unha, representa um avanço significativo em relação às versões anteriores, que eram do tamanho de um semáforo.

: A equipa do Taara anunciou um chip fotónico de última geração capaz de transmitir dados a velocidades de 10 gigabits por segundo utilizando feixes de luz. Este chip, do tamanho de uma unha, representa um avanço significativo em relação às versões anteriores, que eram do tamanho de um semáforo. Expansão das operações: O Taara está agora operacional em 12 países, incluindo Índia, Quénia, Fiji e os Estados Unidos, fornecendo conectividade de alta velocidade em áreas de difícil acesso.

Estes desenvolvimentos reforçam o compromisso do Taara em fornecer soluções inovadoras de conectividade, utilizando tecnologia de comunicação ótica sem fios para alcançar regiões onde a infraestrutura tradicional é limitada ou inexistente.

Característica Google Taara SpaceX Starlink Tecnologia Feixes de luz (comunicação ótica sem fios) Satélites de órbita baixa (LEO) Infraestrutura Torres e recetores terrestres Satélites em órbita e antenas no solo Cobertura Regiões com linha de visão entre torres Global, incluindo oceanos e áreas remotas Velocidade Até 10 Gbps Entre 50 Mbps e 1 Gbps Custo Mais barato que lançar satélites Elevado devido ao envio de satélites

Como o Taara pode competir com o Starlink?

Custo mais baixo – Não precisa de lançar satélites, tornando a instalação mais económica.

– Não precisa de lançar satélites, tornando a instalação mais económica. Menos impacto ambiental – Evita lançamentos frequentes e reduz o lixo espacial.

– Evita lançamentos frequentes e reduz o lixo espacial. Menos latência – Comunicação ótica pode oferecer menor tempo de resposta.

– Comunicação ótica pode oferecer menor tempo de resposta. Ideal para cidades e áreas com obstáculos físicos – Melhor para zonas urbanas ou terrenos difíceis para fibra ótica.

Desafios do Taara face ao Starlink

Depende da linha de visão – Obstáculos podem interferir no sinal.

– Obstáculos podem interferir no sinal. Alcance limitado – Requer torres próximas, enquanto o Starlink cobre qualquer ponto do planeta.

– Requer torres próximas, enquanto o Starlink cobre qualquer ponto do planeta. Concorrência da fibra ótica – Em áreas urbanas, a fibra tradicional pode ser mais fiável.

Conclusão

O Taara não substituirá totalmente o Starlink, mas pode ser uma solução mais económica e eficiente em terra. Já o Starlink é superior para locais remotos e cobertura global.

Em muitos casos, ambas as tecnologias podem até trabalhar em conjunto para expandir o acesso à internet.