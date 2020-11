Projeto Taara: Google lança Internet de banda larga através de feixes de luz em África

Vivemos uma época fértil no que toca a tecnologias de comunicação. Contudo, se uns já têm satélites para comunicar, outros pouco ou nada têm para se ligar à maior rede de comunicação do mundo. Nesse sentido, várias empresas, onde a Google também tem presença, estão a trabalhar no Projeto Taara.

Segundo o que foi dado a conhecer, a empresa dona da Google, a Alphabet, e a sua parceira Econet Group vão lançar um serviço de banda larga através de feixes de luz. A ideia é criar um sistema sem fios, para fornecer Internet a países na África Subsariana.

Projeto Taara levará banda larga sem fios a países necessitados

A subsidiária do grupo Alphabet, a X – The Moonshot Factory, destaca-se por ser um grupo diversificado de inventores e empreendedores que constroem e lançam tecnologias que visam melhorar a vida de milhões, até milhar de milhões de pessoas. Nesse sentido, a empresa anunciou que o seu projeto de banda larga sem fio ótica de alta velocidade, Projeto Taara, está já a ser trabalhado com o operador de Internet Econet.

Assim, esta empresa de comunicações, através das suas subsidiárias, irão começar a implantar a sua tecnologia na África Subsariana.

Segundo a empresa, a implantação da tecnologia está já a usar uma série de pequenos projetos piloto no Quénia. Contudo, agora o projeto Taara e o operador Econet estão prontos para avançar. Nesse sentido, as empresas irão começar a adicionar links óticos sem fio de alta velocidade para complementar e melhorar o alcance do serviço Econet de forma mais ampla. A empresa que irá, no terreno, começar a implementação é a Liquid Telecom no Quénia.

Taara é mais uma abordagem para estender o alcance das redes de banda larga para partes da Terra que normalmente não tinham acesso ou conexões de alta velocidade, principalmente devido aos desafios de infraestrutura.

Qual é a missão do projeto Taara?

A Taara da X é essencialmente um cabo de rede de fibra ótica sem o cabo – utiliza um feixe de luz estreito e invisível para transmitir dados entre dois terminais que podem abranger até cerca de 20 quilómetros, enquanto fornece velocidades de transferência até 20 Gbps. Isto quer dizer que a tecnologia pode ser utilizada para ligar milhares de clientes ou residências. Ao mesmo tempo, o sistema consegue fornecer velocidades suficientemente altas para a transmissão de vídeo de alta qualidade.

Transmitir Internet através de feixes de luz

A tecnologia usada pelo projeto pode ser usada essencialmente para corrigir lacunas em redes de fibra ótica tradicionais. O sinal pode atravessar rios, terrenos ou outros obstáculos que poderia ser difíceis ou impossíveis de contornar. No entanto, conforme podemos ver na imagem animada, esta tecnologia exigem uma linha de visão ininterrupta.

Para tal, a X coloca-os em cima de estruturas altas para ajudar a garantir que este requisito é conseguido. Por outro lado, a tecnologia usada poderá ser usada para “tapar buracos” nas redes tradicionais, para não haver necessidade, por vezes, de construir tudo de raiz.

Em contraste com redes que usam os balões estratosféricos do projeto Loon ou os satélites da Starlink, esta tecnologia é relativamente fácil e barata de a colocar em funcionamento. Aliás, pode ser mesmo adaptada para se integrar com a infraestrutura de rede existente.

A X – The Moonshot Factory está a testar o projeto Taara numa série de zonas ao redor do mundo. No entanto, esta tecnologia é ainda uma tecnologia que está a amadurecer em direção a um estágio de comercialização. Possivelmente, o produto será agregado a um serviço como um suplemento às redes existentes em muito lugares ao redor do planeta.