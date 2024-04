Alphabet, a casa mãe da Google volta a mostrar resultados acima do esperado

A Google continua a ser o maior ativo da Alphabet, ponto onde a gigante americana assenta todo o seu negócio. A prova disso surgiu agora com a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024. Os valores apresentados para este período voltam a mostrar resultados acima do esperado para a casa mãe da Google.

Esta é a altura em que as grandes empresas revelam os seus resultados financeiros associados ao primeiro trimestre de 2024. Estes têm surgido a um ritmo elevado e a Alphabet também já mostrou o desempenho da empresa neste período. Do que foi mostrado, a empresa-mãe do Google, anunciou um lucro de 23,66 mil milhões de dólares (cerca de 22,052 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2024

Os valores apresentados, associados ao lucro, revelou um aumento de 57,21% em termos homólogos. Este resultado líquido superou as expectativas do mercado. Também o volume de negócios da empresa, que aumentou 15,4% face ao período homólogo e situou-se nos 80.539 milhões de dólares (75 mil milhões de euros).

A gigante das pesquisas na Internet, que investe fortemente em inteligência artificial (IA) surpreendeu a bolsa de Nova Iorque. Fez isso com o anúncio do pagamento do seu primeiro dividendo de 0,20 dólares por ação. Com estes resultados, as ações da empresa subiam quase 13% nas negociações após fecho do mercado.

Além do crescimento da receita e do lucro global, o resultado da Google Cloud e a crescente adoção da tecnologia de IA surpreendeu os investidores. Acima de tudo, o mercado estava atento aos sinais de que os investimentos do Google em IA generativa - a produção de texto, imagens e outros conteúdos - começam finalmente a dar frutos e a mostrar-se nos resultados.

Com estes valores associados ao primeiro trimestre de 2024, a Google e a Alphabet voltam a mostrar uma excelente saúde financeira. O mercado está muito ativo e a preparar-se para investir ainda mais numa área que é agora central a todos os negócios: a IA.