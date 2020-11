Análise Astro’s Playroom (Playstation 5)

Tal como aqui vimos, Astro’s Playroom é um jogo que vem instalado nas novas consolas Playstation 5 e que tivemos o prazer de experimentar, após o nosso Unboxing da consola.

Na altura, tivemos apenas a oportunidade de jogar o nível Cooling Springs, ou em português, Fontes de Refrigeração do jogo.

Agora, já podemos partilhar o resto de Astro’s Playroom.

Tal como tivemos ocasião de aqui referir, Astro’s Playroom é um divertido jogo de plataformas, desenvolvido pelo Japan Studio e pela Team ASOBI que vem instalado em todas as Playstation 5 e que traz de regresso o herói de Astro Bot Rescue Mission, para VR.

Astro’s Playroom funciona ainda, como o anfitrião do novo comando da Playstation 5, o DualSense.

Isto, pois, durante o desenrolar do jogo, as novas funcionalidades do DualSense vão sendo desvendadas de uma forma extremamente simples e transparente.

O Mundo de Astro’s Playroom

Mas comecemos pelo início. Astro’s Playroom decorre no interior de uma sistema (Playstation 5??) e, ao longo de 4 níveis distintos e as suas diferentes secções, vamos penetrando cada vez mais profundamente nas “entranhas” do sistema.

Os 4 níveis, representam as principais áreas tecnológicas que compõem a consola.

Fontes de Refrigeração – Praia de Bots, SPA Elástico, Campos Gelados e Hotel Saltitante

Praia de Bots, SPA Elástico, Campos Gelados e Hotel Saltitante Selva da GPU – Floresta Perdida, Floresta Teraflop, Ruinas Geométricas, Monte Motherboard

Floresta Perdida, Floresta Teraflop, Ruinas Geométricas, Monte Motherboard Via Rápida da SSD – Trilha do Turbo, Cavernas de Caches, Dados Siderais e Problemas Orbitais

Trilha do Turbo, Cavernas de Caches, Dados Siderais e Problemas Orbitais Prado da Memória – Passagem Ventosa, Campos Velozes, Eletronuvem e Avenida dos Choques

Existe ainda uma espécie de hub central, a Praça do CPU, a partir de onde se interligam todos os níveis do jogo.

Ao explorar Astro’s Playroom, vamos também descobrir que o jogo representa uma verdadeira homenagem ao legado da marca Playstation. Com efeito, à medida que avançamos, desbloqueamos diversos artefactos que, tal como pudemos ver na secção de Fontes de Refrigeração, correspondem a items colecionáveis representando os produtos Sony Playstation lançados ao longo dos anos, desde a PS One.

Existe ainda outra opção na Praça da CPU, chamada Rede Superrápida que apresenta eventos contrarrelógio onde jogadores de todo o Mundo competem pelos melhores tempos em corridas, nos vários cenários do jogo.

Ainda na Praça do CPU existe uma ligação ao Laboratório Playstation que se trata de um repositório de todos os Artefactos encontrados ao longo da aventura. É como se de um museu Playstation se tratasse, com as consolas, acessórios, jogos… expostos com a nova consola Playstation 5, com particular destaque.

DualSense e novas funcionalidades

O DualSense, conforme aqui vimos, é, a par de Astro, a estrela do jogo. Em Fontes de Refrigeração, tivemos oportunidade de experimentar algumas das novas funcionalidades do comando e de sentir o que é jogar com ele.

Sendo ligeiramente maior e mais pesado que o DualShock 4, o DualSense é também, no entanto, mais ergonómico e aderente à mão, tornando-se assim mais adequado para sessões de jogo.

Em relação a Astro’s Playroom, o uso do DualSense é levado a todos os cantos das suas novas funcionalidades. Enquanto que em Fontes de Refrigeração, experimentámos o novo Feedback Háptico e os gatilhos (R2 e L2) de Pressão Variável, nos restantes níveis, experimentamos muito mais.

É o caso do sistema de Deteção de Movimentos do DualSense que é testado de formas extremamente criativas. Por exemplo, em determinada altura, Astro equipa um fato que o torna numa bola. O controlo da bola é feito apenas com recurso ao sensor de movimentos. A nossa aceleração é controlada através da inclinação do DualSense para a frente ou para trás e a direção, com a inclinação para a esquerda ou para a direita. Quanto mais inclinarmos, maior a viragem e assim por diante.

Trata-se de um sistema extremamente funcional e responsivo para Astro’s Playroom pelo que aguça o apetite para jogos que possam vir aí no futuro.

Noutra ocasião, Astro veste a “pele” de um robot-macaco que tem de escalar paredes. A parte da escalada é um pouco mais complicada de dominar e exige tanto o uso dos gatilhos R2 e L2 como do sensor de movimentos do DualSense. Cada gatilho corresponde a uma das mãos do macaco que terá de ser impulsionada para atingir a plataforma seguinte com o inclinar do comando. Requer alguma destreza.

Por outro lado, esse robot-macaco tem ainda a opção de usar barras (tais como as barras paralelas assimétricas da ginástica) para atingir pontos mais altos, na escalada. A forma de o impulsionar nessas barras é o de simular o movimento das ginastas nas barras paralelas, usando o DualSense em movimentos circulares para a frente e para trás para fazer o macaco rodopiar na barra, ganhando balanço para o salto.

O DualSense é, sem sombra de dúvida, um grande salto qualitativo no que respeita aos comandos da Playstation. Como podem ver, o comando oferece inúmeras opções e funcionalidades para que os programadores sejam criativos e imaginativos nos seus jogos. Astro’s Playroom é um bom exemplo, ao explorar todas elas de uma forma simples, divertida e descontraída.

Combate

Astro’s Playroom é um jogo que assenta a sua jogabilidade no ultrapassar obstáculos físicos de um caminho pré-definido. Para tal, temos de usar as capacidades do DualSense para avançar e esse é o principal foco da jogabilidade.

No entanto, também apresenta algum combate que se apresenta bastante simplificado. Basicamente teremos de usar o quadrado para atacar os inimigos e, em alguns casos, temos apenas evitar que eles nos toquem ou saltar por cima deles com o jato do jetpack para os destruir.

Artefactos e Laboratório Playstation

Tal como referi no início, Astro’s Playroom corresponde a uma grande celebração da Sony Playstation ao seu legado ao longo das últimas 3 décadas.

Pelo meio dos 4 níveis do jogo vamos encontrando vários colecionáveis (chamados de Artefactos) que se tratam de virtualizações de consolas e acessórios Playstation que, ao longo dos anos fizeram a delícia de várias gerações de jogadores.

Existe um pouco de tudo, desde a PS One, à Playstation Vita, passando pelo Playstation VR, pelo PS Camera e culminando com a Playstation 5 e DualSense.

E esses Artefactos que apanhamos são todos expostos naquilo que Astro’s Playroom intitula de Laboratório Playstation. Trata-se de um salão virtual, acessível a partir da Praça do CPU e que expõe todos esses items queridos e nostálgicos do universo Playstation.

Pelas paredes do Laboratório Playstation poderemos ainda ver um mosaico, criado com peças de puzzle também elas encontradas no decorrer do jogo, que explica a evolução no tempo da marca Playstation e das suas consolas e acessórios.

O Laboratório Playstation é um local nostálgico e de reflexão sobre os mais de 20 anos que as consolas Playstation têm entre nós.

Veredicto: Astro’s Playroom é uma ótima porta de entrada para o mundo da Playstation 5 e, principalmente para o DualSense. Como jogo, é um título de plataformas simples, divertido e não demasiado exigente. Demonstrando, de forma divertida e extremamente criativa, as novas funcionalidades do DualSense, é um jogo que toda a família irá apreciar. Além de tudo isso, Astro’s Playroom é uma autêntica celebração do legado Playstation e da sua História.