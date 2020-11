Novo trailer em português para a Playstation 5

Apesar de chegar já depois de amanhã às mãos de muitos milhões de jogadores em todo o Mundo, ainda vamos ter de esperar mais uns dias em Portugal para a chegada da Playstation 5. No entanto, e para ir antecipando esse momento, a Sony disponibilizou um novo trailer e totalmente em português da consola.

Venham vê-lo aqui.

Falta pouco mais de uma semana para o lançamento da Playstation 5 em Portugal, apesar de estar iminente o seu lançamento em alguns mercados mundiais.

No entanto, uma semana passa depressa e de forma a manter as expetativas em alta, a Sony revelou um novo trailer para a consola. Tal como o trailer anterior (ver aqui), este novo vídeo encontra-se totalmente em português, através da voz do inigualável, Diogo Morgado.

“Novos Mundos para Explorar” é o título do vídeo agora revelado e que tão em encaixa nas capacidades e potencialidads da nova consola da Sony.

Tal como no trailer anterior, este novo vídeo traz alguns destaques de jogos a caminho da Playstation 5.

Neste vídeo podemos ver imagens e alusões a jogos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Returnal, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e, o tão aguardado regresso de Demon’s Souls.

“Queremos ver o que nunca foi visto, ouvir o que nunca foi ouvido, sentir o que nunca foi sentido. Não há limites para onde podemos ir. Para o que iremos descobrir. Somos todos exploradores”, pode ouvir-se Diogo Morgado na primeira pessoa a falar para todos os jogadores.

E é precisamente esse o lema que faz jus a esta fantástica máquina de entretenimento. A Playstation 5 e o ecossistema que a acompanha, traz todo um mundo novo a ser explorado, tanto por jogadores como também pelos programadores.

A PlayStation 5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€.