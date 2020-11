STAYAWAY COVID: 2,5 milhões de downloads! 4485 códigos gerados

Depois de um aumento significativo ao nível de downloads, por causa da discussão da sua obrigatoriedade, a quantidade de downloads da STAYAWAY COVID parece estar com um crescimento mais lento.

De acordo com dados recentes, a app de rastreio da COVID-19 foi já descarregada cerca de 2,5 milhões de vezes e foram gerados 4485 códigos. Mas há um número “preocupante”…

Chama-se STAYAWAY COVID e é uma ferramenta portuguesa para ajudar no combate à pandemia provocada pela COVID-19. Depois de o número de downloads da app ter disparado 140%, agora o aumento tem sido mais lento.

A aplicação móvel, lançada no dia 01 de setembro, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre ‘smartphones’, as redes de contágio por COVID-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

STAYAWAY COVID: Muitos downloads… Poucos códigos introduzidos

De acordo com algumas estimativas, em Portugal existem cerca de 6,5 milhões de portugueses com smartphones que suportem a app. Tendo em conta que 2,5 milhões já a instalaram, tal corresponde a cerca de 38%. Ao todo (dados de segunda-feira), a app foi descarregada 2.559.432 vezes.

No entanto, apesar de terem sido gerado 4 485 códigos, apenas 1 306 foram introduzidos. Este é um número “pouco simpático” tendo em conta o número de códigos gerados e até a média de casos que Portugal tem registado.

Se estão infetados pela COVID-19 e têm um código não se esqueçam de o introduzir na app. Podem estar a ajudar os vossos amigos, familiares… e outros!

