Carro da Tesla incendeia-se e a empresa não oferece grande ajuda ao proprietário

Um carro incendiar, não é propriamente uma novidade, contudo, os contornos desta história parecem estranhos. Um Tesla incendiou e o seu proprietário não terá recebido grande ajuda por parte da empresa.

A história de Bishal Malla foi contada pelo Insider. O homem norte-americano ia no seu carro da Tesla quando sentiu o carro a tremer. Encostou e saiu para verificar se havia algum pneu furado. Contudo, percebeu que estava a sair fumo por baixo do carro e, logo depois, o carro começou a arder.

Depois do incidente, segue-se o contacto à fabricante.

O jornal relata que foi elaborado um relatório do acidente e entregue à Tesla pelo lesado. O relatório, apesar de ter sido aceite, não resultou em nenhum contacto por parte da Tesla. Desde o dia 6 de maio, aquando do acidente, já terá tentado o contacto com empresa novamente, mas sem qualquer sucesso, constatando que o seu caso estava sem acompanhamento.

Em conversa telefónica com o atendimento da Tesla, o agente que o atendeu terá pedido para o homem levar o carro totalmente queimado para um centro de serviços recomendado pela Tesla, sem dar uma solução de reboque para tal.

O facto de ter seguro do carro e de todo o prejuízo estar acautelado, não parece ser uma solução para o homem, que gostaria de entender qual o problema que terá levado ao incendiar do veículo, até para um possível proteção de outros condutores.

A Tesla também não terá feito ainda nenhum esclarecimento público sobre este caso, depois de contactada pelo jornal.

Teria a Tesla obrigação de dar uma resposta mais célere a casos como este?