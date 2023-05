The Sims 4 com sabor ao Médio Oriente

Já se encontra disponível a actualização de The Sims 4 que traz ao jogo, um sabor ao Médio Oriente, com a inclusão de comida judaica na ementa dos nossos Sims.

A Electronic Arts e a Maxis continuam a alimentar The Sims 4 com novos e refrescantes conteúdos e recentemente revelaram novas e emocionantes atualizações para o jogo.

Com efeito, The Sims 4 encontra-se a partir de agora com uma ementa muito mais vasta e rica, a partir do momento em que a nova atualização do jogo trouxe... digamos que... um saborzinho ao Médio Oriente.

Assim sendo, já se encontram disponíveis itens de comida judaica nas cozinhas Sim pelo que é só pegar nos tachos, panelas e começar a cozinhar...

A partir de agora, os jogadores podem começar a descobrir um novo mundo: comidas judaicas. Dessa forma poderão recriar receitas conhecidas no jogo ou mesmo explorar e ir mais além, criando as suas próprias ementas, numa cozinha completamente nova.

Com esta nova atualização, os jogadores terão acesso a dois pratos tradicionais judaicos que podem ser preparados e servidos nas casas dos Sims, sopa de Matzo Ball e pão Challah, ambos originários da Europa Oriental.

desta forma, a família Sims mais fogosa do jogo recebe uma grande e profunda atualização no The Sims 4: A família Caliente – Nina e Dina, um conjunto de gémeas, juntamente com Katrina e o seu conhecido favorito, Don Lothario.

Os jogadores podem voltar para conferir as novas atualizações da vida escandalosa e cheia de drama das irmãs Caliente, explorando a tradição em torno da sua existência e outros itens proeminentes não jogáveis da franquia The Sims.

Os NPCs continuam a desempenhar um papel importante ao fazer com que cada bairro se sinta imersivo e vivido, e a família Caliente continua a fornecer entretenimento para os fãs de longa data da série e recém-chegados.

Esta atualização já está disponivel.