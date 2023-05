Se procura uma máquina de gravação e corte a laser, poderá encontrá-la na GearBerry

Numa altura em que qualquer rendimento extra é bem-vindo, deixamos como sugestão três diferentes máquinas a laser que permitem fazer gravação e corte de vários materiais. Estas máquinas estão disponíveis na loja GearBerry, uma nova loja que nasceu da paixão pela bricolage e pelo amor por ferramentas elétricas de alta qualidade.

A GearBerry.com é uma plataforma dedicada a fornecer produtos e serviços de alta qualidade. É parceira de várias marcas conhecidas como Anycubic, xtool, ortur, etc. Os envios são feitos a partir de armazéns na Europa e, portanto, não sujeito a taxas nem despesas de entrega.

Na verdade, não são apenas máquinas de gravação e corte a laser que a GearBerry disponibiliza, mas também impressoras 3D e estações de energia portáteis. São várias as marcas representadas por esta nova loja online, e hoje trazemos um pouco do que é possível encontrar aqui.

Sculpfun S30 Pro Max

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro MAX está disponível com 10W e 20W (laser) e permite trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm x 0,1mm, no caso da de 10W o foco a laser é de 0,06 x 0,08mm. A máquina pode cortar madeira até 15 mm de espessura, madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A gravadora laser Sculpfun S30 Pro Max está disponível por cerca de 720€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto gearberry20off. O envio está disponível a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

Sculpfun S30 Pro Max

Ortur Laser Master 3

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL. A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL.

A gravadora laser Ortur Laser Master 3 está disponível por cerca de 628€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto gearberry20off. O envio está disponível a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

Ortur Laser Master 3

Longer RAY5 10W

A Longer RAY5 10W oferece uma área de trabalho generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 586 x 583 x 176,5 mm.

Está equipada com tecnologia laser Dioser Technology e tem uma precisão de 0,06 x 0,06 mm, com um ponto focal fixo de 50mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em inúmeras possibilidades de materiais, a fabricante fala em mais de 1000, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira e acrílico, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL ou como o LightBurn, suportando ligações a Windows, macOS e Linux, nos formatos JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC, entre outros.

Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz ainda de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos. Existe também um ecrã a cores tátil de 3,5" para controlo da máquina.

A gravadora laser Longer RAY5 10W está disponível por cerca de 360€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto gearberry20off. O envio está disponível a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida, sem custos adicionais na entrega.

Longer RAY5 10W

Poderá encontrar estas e outras gravadoras laser na GearBerry, onde pode utilizar o código de desconto gearberry20off para um desconto de $20 em compras a partir de $50.