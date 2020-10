STAYAWAY COVID: Downloads de aplicação dispararam mais de 140%

Além da COVID-19, o tema do momento é a possível obrigatoriedade da instalação da app STAYAWAY COVID. O Governo de António Costa quer que alguns grupos da sociedade sejam obrigados a instalar a app e o país revoltou-se! As multas para quem não o fizer também são elevadas. Certamente que tal revolta é apenas porque se poderá tornar “obrigatório” instalar a app, até porque percebe que muitos portugueses continuam a não perceber como funciona internamente (a divulgação/apresentação da app falhou claramente).

Depois do anúncio de António Costa, o número de downloads disparou!

Afinal porque não querem os portugueses instalar a app? Certamente, na sua maioria, porque poderão ser “obrigados”… algo que ninguém gosta! Como já referimos várias vezes, face a toda a documentação e arquitetura da app, a privacidade não pode ser colocada em causa! Tudo é anónimo, tudo é confidencial, ao contrário de muitas apps que temos instaladas nos nossos smartphones.

Depois vem a compatibilidade com os equipamentos. É verdade que a este nível a app poderia garantir melhor suporte, mas tal não é propriamente um problema da app, mas sim das plataformas móveis usadas nos smartphones. O problema, em específico, está na componente de Notificação de Exposição que só está disponível no Android 6 ou superior e iOS 13.5 e superior. Isto significa que continua a existir um bom número de smartphones compatíveis com a app.

Número de downloads da app STAYAWAY COVID dispara…

Segundo o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), entre quarta e quinta-feira, a app foi descarregada por 177.470 smartphones (Android e iOS). Contas feitas é um crescimento na ordem dos 140%. Este crescimento do número de downloads deve-se certamente à popularidade do tema depois do anúncio do primeiro-ministro. Será que António Costa já consegui o que queria?

A app STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária (por agora), permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. De seguida, informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado com o novo coronavírus.

De relembrar que…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, os dados transmitidos pela app são completamente anónimos

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

Download…