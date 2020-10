Mini Scooter elétrica japonesa vai chegar ao mundo todo

O mundo dos elétricos está a tornar-se cada vez mais vasto e são muitas as marcas que apostam em veículos amigos do ambiente. Assim sendo, além de elétricos, as marcas tentam que os transportes que produzem sejam inovadores e diferentes, a fim de se destacarem.

Aliás, à empresa japonesa Cocoa Motors não falta criatividade. Tanto que a sua novidade, agora disponível em todo o mundo, é uma mini scooter bem diferente.

Mini scooter do tamanho de um portátil

Quando era ainda muito recente, a mini scooter estava apenas disponível no país de origem. Contudo, já é possível encomendá-la do Japão para o resto do mundo.

De forma inovadora, a empresa Cocoa Motors produziu um peculiar meio de transporte para incluir o mundo dos elétricos: uma mini scooter elétrica de nome Walkcar. Conforme é possível perceber, a scooter é efetivamente muito pequena, sendo equiparada a um portátil.

Além disso, e sendo ela tão pequena, está equipada com quatro rodas que lhe garantem estabilidade a si e à pessoa que for em cima dela. Então, possui um par de motores elétricos na parte da frente, sendo elas complementadas pelas de trás, que ajudam na direção. Ademais, as quatro rodas possuem suspensão incorporada, garantindo ainda mais segurança.

O manuseamento da mini scooter é feito através do peso do corpo da pessoa. Ou seja, a aceleração e travagem são controladas por sensores que detetam a posição do corpo e as rodas traseiras giram quando o “condutor” se inclina para trás.

Inovadora, mas pouco potente

Apesar de parecer fácil de conduzir, aparentemente, não é muito potente. Isto, porque está desenhada para atingir 260W de potência contínua e 600W de potência máxima. Ademais, a empresa afirma que a base da mini scooter pode subir até 10 graus de inclinação. Contudo, não o faz de forma rápida.

A mini scooter está equipada com dois modos: Sport e Eco. Respetivamente, atingem 16 km/h e 10 km/h. Além disso, e a funcionar apenas como assistente de mobilidade, possui um modo que permite a velocidade de 6 km/h.

Quanto à bateria, a mini scooter, que pode ser transportada de forma muito prática, aguenta cerca de 5 km no modo Sport e 7 km no Eco, tendo 68 Wh de potência.

Contudo, é muito pouco provável que alguém a adquira para percorrer distâncias mais longas, até por uma questão de conforto… Agora em todo o mundo, estará à venda por $1 980.

