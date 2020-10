STAYAWAY COVID: Dos 403 códigos gerados apenas 113 foram usados

Portugal alcançou hoje o pior registo no que diz respeito a novos infetados desde o início da pandemia. Em apenas 24 horas, o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral de Saúde revelou mais 1646 novos casos de COVID-19. Portugal registou até ao momento mais de 85 500 novos casos e tem mais de 52 800 recuperados.

A pandemia cresce significativamente em Portugal e as pessoas não estão a ajudar a combater as cadeias de transmissão. Dos 430 códigos que foram gerados, apenas 113 pessoas indicaram na app estar infetadas com a COVID-19.

Desde que foi lançada a app STAY AWAY que vários canais, onde se inclui o Pplware, têm ajudado a divulgar a app e o seu modo de funcionamento. Apesar de ser muito simples, milhares de pessoas continuam sem entender precisamente como funciona a app e têm até algum receio na sua instalação. Nesse sentido, é preciso fazer muito muito mais para que a app tenha uma verdadeira utilidade. Era importante que se mostrasse nos meios de comunicação Televisivos como tudo funciona, ajudando assim também a esclarecer algumas “noticias falsas”.

Dos 430 códigos que foram gerados pelos médicos para os doentes indiciaram que estão infetados, apenas 113 foram introduzidos de forma voluntária na app. Não se percebe muito bem porque os utilizadores não usam os códigos, até porque o anonimato está garantido. Em declarações ao Expresso, Rui Oliveira, administrador do INESC TEC, refere que deveriam ter sido criados até ao momento entre “3.500 e 3.600 códigos” para a StayAway.

A app STAYAWAY COVID é uma das mais populares da atualidade em Portugal. Esta app, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. De seguida, informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado com o novo coronavírus. A app custou cerca de 400 mil euros.

De relembrar que a app STAYAWAY deteta a proximidade física entre smartphones e informa os utilizadores que estiveram no mesmo espaço de alguém infetado nos últimos 14 dias com o novo coronavírus. Não há nenhum registo de identificação de infetados ou de informações dos smartphones!

Em Resumo…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

Não são identificados contactos, ou seja, as tags da app são completamente anónimas

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A app é de instalação voluntária

Não é preciso qualquer tipo de registo

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

A app já foi descarregada mais de um 1 milhão e 300 mil vezes.

Download…