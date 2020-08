Portugal: chegou a app STAYAWAY COVID para Android

A STAYAWAY COVID é uma aplicação para telemóveis que tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da COVID-19. A aplicação permite, de forma simples e segura, que cada um de nós seja informado sobre exposições de risco à doença, através da monitorização de contactos recentes.

A aplicação é de utilização voluntária e gratuita e, em momento algum, tem acesso à sua identidade ou dados pessoais. É hora de instalar no seu Android.

Como é a app portuguesa para a COVID-19?

Uma vez instalada a aplicação, o telemóvel anuncia a sua presença a todos os dispositivos próximos usando identificadores aleatórios que não revelam identidades pessoais. A informação partilhada entre dispositivos permite à STAYAWAY COVID saber de que telemóveis esteve perto, quão perto e por quanto tempo.

A Organização Mundial de Saúde sugere que, contactos a menos de 2 metros e por mais de 15 minutos com alguém portador de COVID-19 sejam considerados com elevado risco de contágio.

Principais características da app STAYAWAY COVID

1. Ausência de registo de elevado risco de contágio

Não registando contactos de proximidade com elevado risco de contágio com alguém a quem foi diagnosticada COVID-19, a aplicação informa-nos exatamente disso com a data da última avaliação.

2. Alerta de elevado risco de contágio

Se alguém de quem estivemos perigosamente próximo nos últimos 14 dias for diagnosticado com COVID-19 e informar o sistema STAYAWAY COVID, a aplicação alerta-nos de imediato do risco sugerindo que nos isolemos e contactemos a Linha SNS 24 (808 24 24 24).

3. Após diagnóstico de COVID-19

No caso de contrairmos COVID-19, com o diagnóstico receberemos um código numérico que nos permitirá, anonimamente e através da aplicação, informar o sistema STAYAWAY COVID. É este ato que permite ao sistema alertar segura e atempadamente todos aqueles que podemos ter contagiado, mesmo antes de terem tido qualquer sintoma. Não é nunca revelada a ninguém a identidade de ninguém.

A aplicação STAYAWAY COVID foi desenvolvida pelo INESC TEC, ISPUP, Keyruptive e Ubirider para a DGS / Ministério da Saúde.

STAYAWAY covid-19 para Android