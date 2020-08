Xiaomi está quase a passar a Apple como a terceira maior empresa de smartphones

A Xiaomi é uma das marcas que se tem destacado cada vez mais no mundo da tecnologia. Aos poucos, a empresa chinesa tem construído um caminho sólido de sucesso, nomeadamente no segmento dos dispositivos móveis e gadgets.

De acordo com o relatório trimestral agora divulgado, a Xiaomi conseguiu uma participação no mercado europeu de 17%, ou seja, um aumento e 65% ano a ano. Estes resultados fazem da tecnológica a terceira maior fabricante de smartphone da Europa pela primeira vez. Este trajeto poderá levar a marca chinesa a tornar-se na terceira maior empresa de smartphone no Mundo, ultrapassando a Apple.

A Xiaomi tem surpreendido tudo e todos trazendo produtos inovadores, úteis e a preços acessíveis aos consumidores. Desta forma não é de admirar que a tecnológica conte já com uma fiel legião de fãs que vêem na marca uma aposta confiável, de segurança e qualidade.

Xiaomi continua a crescer a olhos vistos

Todos estes pormenores contribuíram para que os resultados do primeiro semestre de 2020 da marca chinesa fossem superiores àqueles que os analistas esperavam. E mesmo em pleno pico da pandemia a empresa registou vendas, sobretudo devido aos seus smartphones de gama média que, pelo preço, podem ser adquiridos mais facilmente pelos clientes.

De acordo com os resultados do segundo trimestre de 2020 referente ao mercado europeu, a Xiaomi conseguiu um aumento da participação de 65%, face ao mesmo período do ano anterior. Por este motivo, a marca chinesa tornou-se assim na terceira maior fabricante de smartphones na Europa, pela primeira vez.

A marca conseguiu uma receita no segundo trimestre de 2020 de 53,5 mil milhões RMB, o que corresponde a sensivelmente 6,54 mil milhões de euros. Este resultado é 3.1% superior ao segundo trimestre de 2019 e 7,7% superior ao primeiro trimestre de 2020.

A receita no mercado internacional correspondeu a 24 mil milhões RMB (~2,94 mil milhões de euros).

Sendo assim, a Xiaomi tornou-se ainda na principal fabricante de smartphones na Espanha, a segunda na França e a quarta na Alemanha.

Fabricante chinesa consegue parecer muito positivo dos analistas

Os resultados foram tão incríveis que após a divulgação do relatório trimestre, o valor das ações da Xiaomi atingiu os 2,79 dólares (~2,34 euros). Este valor corresponde a um aumento de 13%, o que se traduz num novo recorde desde julho de 2018. Desta forma, atualmente o valor total da Xaomi é de 65 mil milhões de dólares, cerca de 54,56 mil milhões de euros.

Com base nos resultados, analistas da Goldman Sachs, CITIC Securities, Founder Securities, CICC, Daiwa, Morgan Stanley e Citibank publicaram relatórios de pesquisa onde deram uma perspetiva positiva quanto ao crescimento das ações da Xiaomi. Para além disso os especialistas aconselharam também os investidores a comprarem estas ações.

Os analistas do CICC acreditam que a empresa poderá estar em breve entre as três maiores fabricantes de smartphpnes do Mundo. Se não for este ano, então será em 2021.

A fabricante chinesa é então vista atualmente como um das empresas que apresenta o melhor potencial de crescimento no setor.