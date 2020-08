Gotham Knights, o regresso a Gotham City

No recente evento DC Fandome, levado a cabo de forma online e no qual foram reveladas novidades sobre o mundo DC e seus super-heróis, chega-nos Gotham Knights.

Um novo jogo que marca o regresso a Gotham City, a cidade do Morcego mais conhecido do Mundo. Venham ver.

Gotham City é a cidade do Morcego mais conhecido do planeta: Batman. O super-herói da DC Comics sempre foi o justiceiro da cidade, defendendo-a e aos seus habitantes, do crime e das mentes perversas do crime.

No entanto, Batman morreu! (certo!?) e a cidade continua a necessitar de um super-herói. Ou de um grupo de super-heróis.

E é precisamente neste contexto que surge Gotham Knights. O jogo acompanha a história dos heróis e amigos de Batgirl, Nightwing, Red Hood and Robin.

A cidade de Gotham encontra-se envolvida no caos, após a morte de Batman e cabe aos novos heróis, evitar a catástrofe e que a cidade seja consumida pelo crime e corrupção.

O que diz o Presidente da Warner Bros acerca de Batman Knights

“Com Gotham Knights, a equipa da Warner Bros. Games Montréal conseguiu trazer a jogo os personangens principais da familia Batman, de uma forma que irá deliciar certamente, tanto os fãs, como os novos jogadores” referiu David Haddad, Presidente da Warner Bros. Games e acrescentando ainda que “À medida que embarcamos numa nova era de entretenimento, a nossa equipa de desenvolvimento trabalhou de forma incansável com o objetivo de fazer com que Batman Knights seja para os jogadores, uma experiência completamente nova e ainda mais imersiva, dentro daquilo que é o Universo Batman (da DC)“.

Gotham Knights será uma aventura a solo ou para ser jogada com mais um amigo (em multiplayer cooperativo) e será lançado em 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC.