30% de comissão da App Store continuam a gerar contestação… agora é com o Facebook

A Apple, através da App Store, cobra 30% pelas vendas dentro das apps. Esta comissão é acordada com os programadores e empresas detentoras das apps, no entanto, com a novela da Epic Games e do Fortnite, o caso tem escalado de dimensão. Agora chegam acusações por parte do Facebook.

O Facebook acusa a Apple de ter censurado uma atualização que mencionava a comissão de 30% da App Store para as compras dentro da app.

Apple alegou: “informações irrelevantes para os utilizadores”

A rede social Facebook parece estar também a entrar em confronto com a Apple.

Esta semana, a rede social veio a público pronunciar-se contra as novas políticas de privacidade da Apple. Estas darão ao utilizador, de forma mais transparente, a opção de serem ou não registados os seus comportamentos online.

Agora, o Facebook declarou que a Apple havia rejeitado uma atualização de uma app da rede. Em causa está a indicação do valor da comissão cobrada pela App Store por compras feitas dentro da aplicação.

A nova ferramenta do Facebook de compra de bilhetes para eventos online dentro da app Facebook, indicaria, abaixo do botão para avançar com a compra, que a Apple cobrava uma taxa de 30% por cada compra. No entanto, o Facebook diz que esta informação foi censurada no momento de aprovação da atualização.

Segundo a Apple, esta seria uma informação “irrelevante” para os utilizadores.

Ao Business Insider, o Facebook disse, em comunicado que:

Agora, mais do que nunca, devemos ter a opção de ajudar as pessoas a entender para onde vai o dinheiro que alocam para ajudar as pequenas empresas. Infelizmente, a Apple rejeitou o nosso aviso de transparência relativo à sua comissão de 30%, mas ainda estamos a trabalhar para disponibilizar essas informações dentro da experiência da aplicação

Facebook vê o seu pedido rejeitado pela Apple

De referir que este novo serviço, pretende impulsionar assim os artistas e promotores de eventos dentro da comunidade. Dando-lhes, portanto, a oportunidade de efetuar as suas apresentações através da rede, ganhando algum dinheiro. Ou seja, se uma pessoa vai pagar um bilhete de 5 € com o objetivo de ajudar o artista, deverá saber que 1,5 € é dado diretamente à Apple.

De relembrar que, há uma semana, o Facebook pediu à Apple que renunciasse desta taxa em favorecimento de quem irá usfruir do serviço, no entanto, o pedido foi recusado.