Apple rejeita atualização da app Tesla (não oficial) exigindo autorização da própria Tesla

As regras estão a mudar e os programadores têm de estar munidos de todas as autorizações para que possam estar na loja de aplicações da Apple sem levantar nenhuma dúvida. Assim, mesmo que no passado tenha sido dada a autorização para ser lançada e até atualizada, a app Tesla na App Store pode desaparecer.

Segundo o programador da app, a empresa de Cupertino quer autorização por escrito da Tesla para deixar a nova atualização da aplicação sair a público.

Apple quer APIs de terceiros devidamente autorizadas

Watch for Tesla é uma app para Apple Watch que tem funcionalidades muito úteis para os proprietários dos carros elétricos Tesla. Esta app, que foi lançada em maio passado, está muito bem desenhada e tornou-se numa popular ferramenta para os utilizadores.

Assim, o responsável pelo seu desenvolvimento tem apostado em melhorá-la, tendo recebido até hoje cinco atualizações. Todas foram, portanto, aprovadas pela Apple sem levantar qualquer objeção. Contudo, no pedido de nova atualização, tudo embateu num pedido da Apple.

A Tesla tem de dar autorização e por escrito

Segundo o próprio programador da aplicação, Kim Hanse, depois de submetida a atualização da app, a Apple contactou-o. A empresa de Cupertino veio dizer que Hansen está a usar uma API de terceiros, não oficial. Assim, diz a Apple, esta API terá de ter o consentimento por escrito do proprietário desse serviço para que a Apple aceite o software na App Store.

Neste caso, quem detém a propriedade da API de terceiros é a Tesla e terá de ser a empresa a dar esse consentimento.

Mas o que são APIs?

Em grosso modo, API é o acrónimo para Interface de programação de aplicações (Application Programming Interface). Estas interfaces são usadas para permitir a passagem de dados entre aplicações com as devidas regras.

Conforme a Apple descreve no seu site, uma API permite que uma aplicação se ligue a outras aplicações e serviços:

Uma API, ou interface de programação de aplicações, é usada para transmitir dados entre aplicações de software de maneira formalizada. Muitos serviços oferecem API públicas que permitem que qualquer pessoa envie conteúdo para o serviço e receba conteúdo do mesmo. As API que trabalham na Internet com URLs http:// são referidas como API web. Na web, envia um pedido a uma API para obter e publicar informação.

Portanto, oficialmente na Apple existem duas categorias de APIs: First-party APIs e third-party APIs. As First-party APIs (ou proprietárias) são aquelas criadas pela Apple que fornecem acesso a funcionalidades nativas do iOS, que incluem Safari, Apple Maps, Apple Music e muito mais. Por outro lado, as third-party APIs (de terceiros) são as criadas por outros programadores, como a API do Facebook, ou Twitter que permite que as aplicações comuniquem com a rede social.

Contudo, nesta última categoria ainda há uma “outra opção”. Isto é, são as APIs de terceiros não oficiais. Assim, estas geralmente são criadas pela comunidade de programadores para fornecer integração com aplicações e serviços que não fornecem uma API oficial.

Nesse sentido e como a Tesla não tem uma API oficial, a comunidade criou várias APIs para acesso ao sistema da Tesla. Até agora, na Apple, este nunca foi um problema.

Terá a Tesla interferido neste processo?

A aplicação Watch app for Tesla, que em Portugal custa 6,99 euros, depende de uma dessas APIs de terceiros não oficiais. Como resultado, a Apple usa esse argumento para rejeitar a nova atualização da app na App Store.

Como a Tesla nunca endossou oficialmente estas APIs, a Apple não aceitará mais nenhuma app que as use.

Isso acabará por significar o fim de todas as aplicações atuais de terceiros na App Store, que fazem referência ao nome Tesla

Referiu Hansen à 9to5Mac.

Esta regra não é nova, apesar de só agora a estar a levar “à letra”. Segundo as diretrizes de revisão da App Store, na secção 5.2.2, esta enfatiza que as aplicações não têm permissão para usar serviços de terceiros sem autorização prévia devido a questões de propriedade intelectual.

5.2.2 Third-Party Sites/Services: If your app uses, accesses, monetizes access to, or displays content from a third-party service, ensure that you are specifically permitted to do so under the service’s terms of use. Authorization must be provided upon request.

Em resumo, se o programador quiser ter a sua app na App Store, terá de solicitar à Tesla a devida permissão. Poderá ter ou não a ver com informações que saíram recentemente dando conta da intenção da empresa de Elon Musk de lançar um smartwatch. Será?