iPhone Fold: imagens “roubadas” na Apple revelam um design revolucionário

Existe uma pressão crescente sobre a Apple para se posicionar sobre qual será o caminho que levará ao surgimento do futuro iPhone Fold. Entretanto, surgiram já imagens que alegadamente mostram um primeiro vislumbre “oficial” deste novo gadget da empresa de Cupertino.

Este ano de 2026 deverá ser particular para a Apple, que lançará finalmente de forma oficial o seu primeiro smartphone dobrável, o iPhone Fold. Um equipamento do qual já se sabe que deverá beneficiar de um ecrã que, quando aberto, será praticamente liso, com uma dobra quase impercetível.

Mas essa não deverá ser a única particularidade do design deste iPhone, que deverá certamente encontrar rapidamente um sucesso popular.

Imagens da Apple mostram o design único do iPhone dobrável

Será ainda necessário esperar alguns meses pela próxima keynote de outono da Apple, ocasião em que poderemos finalmente descobrir oficialmente o iPhone Fold.

No entanto, já não será necessário continuar à espera para ter uma ideia do seu aspeto.

De facto, o leaker Sonny Dickson, que tem um bom histórico de fugas de informação reais, acabou de partilhar na rede X renders 3D CAD do iPhone Fold.

Tendo em conta a sua reputação, como refere o PhoneArena, há grandes probabilidades de se tratar de renders provenientes diretamente da Apple, e que pode observar logo abaixo.

Um iPhone que se distinguirá dos concorrentes, como o Samsung Galaxy Z Fold

A primeira coisa que salta aos olhos é obviamente o formato deste equipamento. Ao contrário de outros smartphones dobráveis, que quando estão fechados parecem um smartphone topo de gama normal (mas muito espesso), o iPhone Fold é claramente mais largo do que alto.

Vários rumores nos meses anteriores tinham referido um design que adotaria um formato de «livro» quando aberto. Esta informação parece confirmar-se aqui.

Será também necessário ver o que valerá este equipamento ao nível da fotografia. Isto porque, apesar de chegar ao mercado com um preço provavelmente muito elevado, teria apenas direito a um sensor selfie colocado no canto superior esquerdo e, na parte traseira, a um módulo fotográfico com dois sensores.