Dacia Striker quer trazer a mobilidade elétrica acessível para o segmento C

Apoiada por um modelo de negócio estruturado, a Dacia vai reforçar a sua ofensiva no segmento C com o Striker, um novo crossover multi-energias que combina o dinamismo de uma carrinha, a praticidade de um hatchback espaçoso e a distância ao solo de um SUV.

A visão da Dacia para o futuro do segmento C

Fiel ao ADN da Dacia, o Striker apresenta um design robusto e confiante, com linhas dinâmicas, silhueta aerodinâmica e uma frente vertical assertiva, complementadas pela nova e moderna assinatura das luzes diurnas da marca.

Segundo a marca, foi dada especial atenção aos detalhes do design, incluindo uma animação distinta na porta dianteira e uma ligação, em preto brilhante, entre as luzes traseiras, realçada por uma textura técnica que reforça o carácter moderno e duradouro do automóvel.

O Striker personifica a ambição da Dacia de tornar a mobilidade elétrica acessível no segmento C. A sua silhueta disruptiva e a vincada eficiência aerodinâmica refletem uma abordagem de engenharia pragmática, focada nas necessidades reais dos clientes e na usabilidade quotidiana.

Com 4,62 metros de comprimento, o Striker é um crossover multi-energias que complementa o Bigster na gama do segmento C da Dacia. Juntos, os dois modelos formam uma dupla robusta e essencial, concebida para reforçar a presença da marca neste segmento estratégico.

Apresentado, pela primeira vez, em avant-première no futuREady, durante o Strategy Day, o Striker vai ser totalmente revelado em junho. A gama vai incluir uma versão híbrida, um Hybrid 4x4 e uma variante a GPL.

Com um preço inicial inferior a 25.000 euros, segundo a Dacia, o Striker alarga, significativamente, o acesso à mobilidade elétrica, tanto para clientes particulares como para frotas.

Conforme vimos anteriormente, o nome Striker inspira-se na década de 1980, e sugere a potência e a precisão do golpe — o gesto que derruba todos os pinos no bowling ou muda o rumo do jogo.

A sua terminação "-ER", tal como Duster, Jogger e Bigster, enquadra-o firmemente na família Dacia: "É um nome fácil de pronunciar e com uma fonética forte".

Derivado da expressão universal "fazer um strike, acertar no alvo", o nome deste novo modelo transmite a robustez e versatilidade de um modelo concebido para ser o companheiro de viagem ideal.

futuREady: Striker é parte do roteiro estratégico da Dacia para 2030

Em 2025, o sucesso da Dacia foi impulsionado pelo forte desempenho dos seus principais modelos:

O Sandero foi o automóvel de passageiros mais vendido, na Europa, em todos os canais, pelo segundo ano consecutivo e é o automóvel mais vendido, a clientes particulares, na Europa, desde 2017.

foi o automóvel de passageiros mais vendido, na Europa, em todos os canais, pelo segundo ano consecutivo e é o automóvel mais vendido, a clientes particulares, na Europa, desde 2017. O Duster ficou em segundo lugar, entre os SUV mais vendidos a clientes retalhistas, na Europa.

ficou em segundo lugar, entre os SUV mais vendidos a clientes retalhistas, na Europa. O Bigster tornou-se o SUV C mais vendido a clientes retalhistas, na Europa, durante o segundo semestre de 2025.

No final de 2025, a Dacia atingiu um marco simbólico importante, ultrapassando os 10 milhões de automóveis vendidos em todo o mundo, desde o lançamento do Logan, em 2004. Um modelo que remodelou, significativamente, o mercado automóvel.

Olhando para o futuro, a estratégia de médio prazo da Dacia reforça a sua comprovada fórmula, enquanto amplifica os seus princípios fundamentais. O roteiro da marca para 2030 está estruturado em torno de cinco pilares principais:

Uma mudança decisiva para a mobilidade elétrica

A Dacia entrará de forma confiante e decisiva na mobilidade elétrica, com o lançamento de quatro automóveis totalmente elétricos, até 2030.

A jornada da Dacia no mundo dos automóveis elétricos começa, este ano, com um novo modelo elétrico do segmento A, construído sobre a plataforma AmpR Small do Grupo Renault e fabricado na Europa. Desenvolvido em menos de 16 meses, este automóvel reflete totalmente o ADN da Dacia, com um preço inicial inferior a 18.000 euros.

Acelerar a eletrificação em toda a gama

A eletrificação irá expandir-se rapidamente em toda a gama. Atualmente, um em cada quatro automóveis Dacia vendidos é elétrico. No futuro, graças aos novos modelos full-hybrid e às soluções inteligentes de eletrificação, dois terços das vendas da Dacia vão ser elétricas. A Dacia tem todos os recursos e conhecimentos necessários para concretizar esta ambição.

Uma forte ofensiva no segmento C

A Dacia está a reforçar a sua presença no segmento C. Os primeiros passos da marca com o Bigster já estão a revelar-se um sucesso. Aproveitando este impulso, a Dacia pretende aumentar a quota de automóveis do segmento C, no seu mix de vendas de um quinto, atualmente, para um terço, nos próximos anos.

Para o conseguir, a Dacia apresenta o Striker, um novo, dinâmico e surpreendente crossover elétrico. Juntamente com o Bigster, o Striker forma uma dupla que se complementa: dois modelos, duas personalidades distintas, que partilham o mesmo ADN essencial, robusto e orientado para o valor.

O próximo capítulo para o Sandero

O Dacia Sandero, uma verdadeira história de sucesso, há quase 20 anos, continua a evoluir com o tempo. Para a próxima geração, o Sandero contará com uma gama de motorizações totalmente multi-energias, concebida com os clientes no centro e perfeitamente alinhada com o plano de eletrificação da Dacia.

Acima de tudo, o Sandero continuará a ser a referência em termos de relação qualidade/preço no seu segmento. Esta é a promessa da Dacia, e a marca continua firmemente empenhada em cumpri-la.

Reforçar o que torna a Dacia distinta

A Dacia continuará a basear-se nos pilares que a tornam verdadeiramente distinta: a sua reconhecida experiência 4x4 acessível a todos e a sua liderança em soluções de GPL.

Com este roteiro a médio prazo, a Dacia reforça o seu posicionamento único e confirma a sua ambição de oferecer uma mobilidade pragmática, acessível e preparada para o futuro.

Nos próximos anos, a Dacia continuará a redefinir os fundamentos da mobilidade moderna, com um modelo de negócio que combina design atraente, robustez comprovada e inovação acessível.

Reconhecida como a marca com a melhor relação qualidade/preço, a Dacia reforçará o seu desempenho baseado numa filosofia disciplinada e altamente eficiente de design-to-cost.