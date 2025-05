Rumores empurraram Elon Musk da Tesla, mas a fabricante já veio negar a saída

Rumores recentes sugeriram que o conselho de administração da Tesla estava a ponderar ativamente um futuro sem Elon Musk como CEO. Contudo, a gigante dos carros elétricos já veio desmentir tudo.

Indícios de uma mudança de rumo na Tesla

De acordo com fontes não identificadas citadas pelo The Wall Street Journal, o conselho de administração da Tesla teria dado passos concretos no sentido de procurar um novo diretor executivo. Alegadamente, foram contactadas diversas empresas especializadas em recrutamento de executivos para iniciar formalmente o processo de encontrar um potencial sucessor.

Esta movimentação surgia após um período em que o conselho se reuniu com o próprio Musk. Nesse encontro, segundo as mesmas fontes, os membros do conselho terão expressado a necessidade de Musk dedicar mais tempo à Tesla e de comunicar publicamente essa intenção.

Embora Musk tenha posteriormente afirmado que iria reduzir o tempo dedicado a outras funções para se concentrar mais na fabricante de automóveis elétricos, não era claro qual o estado do processo de sucessão ou se este foi suspenso após o seu compromisso.

Contudo, a empresa já veio desmentir tudo

A presidente da Tesla, Robyn Denholm, escreveu na rede social X que estes rumores eram "absolutamente falsos".

Hoje cedo, houve uma notícia nos meios de comunicação social que afirmava erradamente que o Conselho de Administração da Tesla tinha contactado empresas de recrutamento para iniciar uma procura de CEO na empresa. Isso é absolutamente falso (e isso foi comunicado à media antes da publicação do relatório). O CEO da Tesla é Elon Musk e o Conselho está altamente confiante na sua capacidade de continuar a executar o excitante plano de crescimento que se avizinha.

Escreveu.

Conselho de administração tem historial de apoio inabalável

A possibilidade de o conselho de administração estar a considerar a substituição de Musk contrastaria fortemente com o seu passado. Este órgão tem sido consistentemente um pilar de apoio para o CEO, que é também o maior acionista individual da empresa.

Aprovaram o seu controverso pacote de remuneração de 55 mil milhões de dólares;

Mantiveram-se em silêncio perante ameaças de Musk de desenvolver produtos de IA fora da Tesla caso não obtivesse maior controlo acionista;

E não se pronunciaram publicamente sobre decisões polémicas como o despedimento em massa da equipa responsável pela rede de superchargers.

Leo KoGuan, que chegou a ser o terceiro maior acionista individual da Tesla, já em 2023 manifestava dificuldades em fazer chegar as suas preocupações sobre Musk ao conselho de administração.

Mais recentemente, o silêncio do conselho perante protestos em lojas da Tesla e boicotes a produtos, atribuídos por muitos ao crescente envolvimento político de Musk e às suas declarações controversas, reforçou a ideia de que não haveria intenção de intervir.

