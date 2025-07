Apple Car Keys: saiba se o seu carro já pode ter uma chave digital no iPhone

Em 2020, a Apple adicionou uma funcionalidade de chave digital para automóveis à sua aplicação Carteira, permitindo aos utilizadores ligar, bloquear e desbloquear um carro compatível com um iPhone ou Apple Watch. A funcionalidade é atualmente oferecida por fabricantes de automóveis selecionados, incluindo Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Volvo e um punhado de outros, e deverá expandir-se ainda mais.

O Apple Car Keys é uma funcionalidade do iPhone e Apple Watch que permite desbloquear, trancar e ligar um carro compatível através da tecnologia NFC (Near Field Communication) ou UWB (Ultra Wideband), dependendo do modelo.

As funcionalidades são várias, a segurança é total e poderemos estar a ver como será, num futuro breve, as chaves para abrir e tornar toda a atividade do veículo possível... só com um encostar do smartphone ou do smartwatch.

Como funciona:

1. Compatibilidade do carro

Só funciona com modelos específicos de marcas como BMW, Hyundai, Kia, Genesis, entre outras (com o sistema CarPlay e suporte para Car Keys). O fabricante do carro tem de suportar a integração com a Apple Wallet.

2. Adicionar chave à Wallet

Após configurar o carro com a aplicação do fabricante, é oferecida a opção de adicionar a chave digital à Apple Wallet.

Esta chave fica ligada ao Apple ID e ao dispositivo.

3. Desbloquear e ligar o carro

Com NFC (modelos mais antigos) : basta aproximar o iPhone ou Apple Watch da maçaneta da porta para trancar/destrancar, e colocar o iPhone na base do carro para ligar.

: basta aproximar o iPhone ou Apple Watch da maçaneta da porta para trancar/destrancar, e colocar o iPhone na base do carro para ligar. Com UWB (modelos mais recentes e com chip U1): o carro reconhece o dispositivo à distância, permitindo o acesso sem tirar o iPhone do bolso.

4. Partilhar a chave

Pode partilhar uma chave digital com outro utilizador via iMessage(Mensagens), definindo permissões (por ex.: apenas destrancar, ou também conduzir).

5. Segurança

A chave está protegida com Face ID, Touch ID ou código.

Se perder o iPhone, pode remover remotamente a chave via iCloud.

A Apple tem uma página Web com uma lista de modelos de veículos compatíveis com as chaves para automóvel do iPhone, mas não é atualizada há algum tempo, pelo que faltam algumas adições recentes.

A lista abaixo está mais atualizada.