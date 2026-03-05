O novo crossover da Dacia já tem nome e promete quebrar todas as regras

Altamente evocativo, o nome do novo crossover da Dacia inspira-se na década de 1980, e sugere a potência e a precisão do golpe, o gesto que derruba todos os pinos no bowling ou muda o rumo do jogo.

Imediatamente reconhecível, graças à sua terminação "-ER", STRIKER é um nome poderoso e inconfundivelmente Dacia.

Segundo a própria marca, inspira-se na década de 1980, e sugere a potência e a precisão do golpe — o gesto que derruba todos os pinos no bowling ou muda o rumo do jogo.

A sua terminação "-ER", tal como Duster, Jogger e Bigster, enquadra-o firmemente na família Dacia: "É um nome fácil de pronunciar e com uma fonética forte".

Derivado da expressão universal "fazer um strike, acertar no alvo", este modelo incorpora o desafio e reflete a ambição da marca.

STRIKER ressoa — é ousado e impactante. Transmite a robustez de um modelo versátil, o companheiro de viagem perfeito.

Escreveu a Dacia, num comunicado oficial, explicando que, "tal como o seu design, que vai ser revelado, na terça-feira, dia 10 de março, o STRIKER irradia uma energia simples, positiva e popular".

