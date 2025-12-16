Dacia prepara grande ofensiva para 2026 e deixa marcas chinesas em alerta

A Dacia está a preparar um dos seus movimentos mais ambiciosos para 2026. A marca romena, que tem registado um crescimento significativo no mercado europeu e, em particular, no mercado português, vai lançar um modelo totalmente inédito que poderá travar a ascensão das marcas chinesas no segmento dos automóveis mais acessíveis.

Uma marca em clara expansão

Depois das recentes atualizações ao Dacia Sandero e ao Dacia Jogger, a marca acelerou a renovação da sua gama. A estes juntaram-se o Spring melhorado e o Bigster, que já se encontra consolidado nos concessionários. No entanto, a ofensiva de produto está longe de terminar.

A Dacia prepara agora um modelo que irá ultrapassar o Bigster e assumir o papel de novo topo de gama.

O maior e mais caro Dacia de sempre

A grande novidade para 2026 será o Dacia mais ambicioso alguma vez produzido. Internamente conhecido como C-NEO, este modelo será desenvolvido sobre a plataforma CMF-B e terá cerca de 4,6 metros de comprimento.

Estes números colocam-no como o maior Dacia de produção em série até hoje e, tudo indica, também como o mais exclusivo.

Este novo familiar irá substituir o Bigster como “topo de gama” da marca, posicionando-se acima de tudo o que a Dacia lançou até agora. O objetivo passa por oferecer um elevado nível de espaço, conforto e versatilidade, mantendo uma proposta de valor agressiva.

Uma berlina familiar num mundo dominado por SUVs

Num mercado cada vez mais focado em SUVs, a decisão da Dacia de apostar numa berlina familiar térmica destaca-se pela diferença. Este tipo de carroçaria tem vindo a desaparecer entre as marcas generalistas, o que abre uma oportunidade clara para a Dacia ocupar esse espaço com uma solução prática, racional e mais acessível.

É precisamente aqui que as marcas chinesas poderão sentir maior pressão. Ao entrar neste segmento com um produto robusto, moderno e com preço competitivo, a Dacia reforça a sua posição e mostra que, em 2026, pretende jogar ainda mais alto no mercado europeu.