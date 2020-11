Novo trailer para a Playstation 5 totalmente em português

O lançamento da Playstation 5 está a aproximar-se a passos largos e a Sony multiplica-se em iniciativas com o objetivo de garantir que o lançamento vai ser um estrondoso sucesso.

Tal que a confirmar isso mesmo, foi revelado recentemente um novo trailer para a consola, totalmente em português e apresentado por um ator nosso bem conhecido.

Falta pouco menos de um mês para um dos momentos do ano: lançamento da Playstation 5.

As expetativas são grandes e muitos milhares de jogadores por esse país fora, contam os minutos para poder ter um exemplar desta verdadeira bomba tecnológica de entretenimento nas mãos.

Por seu lado, a Sony não se tem poupado a esforços para garantir o lançamento com toda a pompa e circunstância que o momento merece e como tal, têm sido várias as iniciativas com o obketivo de aumentar ainda mais as expetativas em redor da Playstation 5.

E um desses exemplos passa precisamente pelo que viemos aqui trazer: um trailer totalmente em português e apresentado por um dos melhores atores da atualidade nacional: Diogo Morgado.

“Queremos ver o que nunca foi visto, ouvir o que nunca foi ouvido, sentir o que nunca foi sentido. Não há limites para onde podemos ir. Para o que iremos descobrir. Somos todos exploradores”, pode ouvir-se Diogo Morgado na primeira pessoa a falar para todos os jogadores.

E realmente, é isso mesmo. A Playstation 5 representa um vasto e intrigante território novo por desbravar. É o Novo Mundo dos Videojogos e os jogadores serão os exploradores e colonizadores desse Novo Mundo.

Diogo e os videojogos

Convém referir que esta não é a primeira vez que o ator e realizador português empresta a voz ao universo PlayStation. No passado, Diogo Morgado, já deu vida, através da sua voz, a Markus, um dos personagens principais de Detroit: Become Human.

Adicionalmente, Diogo Morgado também dobrou um jogo da Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son.

A PlayStation 5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€.