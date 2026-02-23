OWASP MAS: normas, guias e ferramentas para a segurança de apps móveis
A segurança das aplicações móveis tornou-se uma prioridade crítica num cenário onde smartphones e tablets concentram dados pessoais, credenciais de acesso, informação bancária e até dados empresariais sensíveis. Já ouviu falar em OWASP MAS?
OWASP Mobile Application Security (MAS), uma iniciativa da OWASP que pretende elevar o nível de segurança no ecossistema mobile.
O Mobile Application Security (MAS) é um conjunto de normas, guias técnicos e ferramentas focadas exclusivamente na segurança de aplicações móveis (Android e iOS).
Não se trata apenas de uma lista de vulnerabilidades. É uma framework completa que ajuda:
- Programadores
- Equipas de segurança
- Auditores
- Pentesters
- Organizações com requisitos de compliance
A desenvolver, testar e validar apps móveis com base em critérios bem definidos.
MASVS: o padrão de verificação
O coração do projeto é o MASVS (Mobile Application Security Verification Standard). Este padrão define requisitos de segurança organizados por níveis:
- MASVS-L1 – Segurança base (aplicações comuns)
- MASVS-L2 – Segurança reforçada (apps com dados sensíveis, como apps da área financeira ou saúde)
- MASVS-R – Resistência a engenharia reversa e manipulação
Na prática, o MASVS funciona como uma checklist técnica que permite medir o nível de maturidade de segurança de uma app.
Um dos projetos mais populares do OWASP é o OWASP Top 10. No entanto, enquanto essa lista identifica vulnerabilidades comuns em aplicações web, o MAS é específico para mobile e muito mais detalhado.
Para equipas técnicas que pretendem elevar o nível de segurança das suas apps, o MAS representa um excelente ponto de partida.