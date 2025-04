OPPO A5 Pro já em Portugal: um smartphone robusto ideal para atividades ao ar livre

A OPPO lançou hoje o A5 Pro 4G & 5G em Portugal, entregando um modelo durável, com conectividade fiável, capacidades avançadas de Inteligência Artificial (IA) e uma grande bateria de 5800 mAh. A marca assegurou que resiste a qualquer aventura ao ar livre.

Design clássico, elegante e premium

O OPPO A5 Pro 4G & 5G mantém o icónico design leve e ultrafino da Série A da OPPO, desta vez disponível em três cores elegantes: Preto Chocolate, Verde Abacate e Azul-Turquesa.

Com uma espessura de apenas 7,76 mm, e pesando apenas 194 g, as opções Preto Chocolate e Azul-Turquesa destacam-se pelo seu perfil compacto, enquanto a edição Verde Abacate é apenas ligeiramente mais grossa e mais pesada, com 7,86 mm e 196 g, respetivamente.

Cada cor é caracterizada pela sua própria elegância intemporal, com um look & feel distinto que ganha vida através de processos de fabrico avançados.

Impermeabilidade e resistência a choques topo de gama

O OPPO A5 Pro 4G & 5G é tão durável quanto moderno. Apesar do seu perfil fino e elegante, o telemóvel é construído com resistência à água e poeira IP69, IP68 e IP66, proporcionando máxima durabilidade, excedendo até mesmo os padrões dos telemóveis topo de gama.

Esta defesa completa significa que o OPPO A5 Pro 4G & 5G não apenas está protegido contra a imersão em água, mas também contra altas temperaturas e jatos de água de alta pressão, e ainda contra a intrusão de poeira.

Todas as aberturas laterais do telefone estão seladas com anéis de silicone e adesivos, criando uma barreira hermética, enquanto um método de selagem em duas camadas - que combina espuma adesiva e aplicação por dosagem - é utilizado para proteger os componentes mais críticos.

Em conjunto, estes passos garantem uma resistência à água excecional, muito acima da sua classe, complementada pela funcionalidade Splash Touch da OPPO, que garante um funcionamento fluido mesmo quando o ecrã está molhado ou oleoso.

O OPPO A5 Pro 4G & 5G não está apenas protegido contra a água e a poeira, mas também contra as quedas e os riscos que ocorrem na utilização diária. O vidro duplo temperado melhorado utilizado para a cobertura do ecrã oferece uma proteção 160% melhor contra quedas, quando comparado com o típico vidro duplo temperado utilizado noutros telefones.

Com a sua construção robusta por dentro e por fora, o A5 Pro 4G & 5G obteve certificação militar de resistência ao choque, apoiada por 14 rigorosos testes ambientais de padrão militar.

Conectividade de topo e fluidez fiável

A fiabilidade excecional do OPPO A5 Pro 4G & 5G é aumentada pela sua conectividade. O dispositivo possui a mais recente tecnologia LinkBoost IA 2.0 da OPPO, garantindo um desempenho de rede sem falhas para streaming, chamadas e jogos de nível superior.

Com o LinkBoost IA 2.0, o design da Antena Surround 360° do telefone melhora a receção e transmissão do sinal, enquanto diversos algoritmos OPPO especificamente ajustados para o processador MediaTek recorrem à deteção inteligente de cenários para mudar para a melhor célula de rede.

Mesmo em locais sem qualquer sinal, o A5 Pro 4G & 5G permite aos utilizadores manterem-se ligados via Bluetooth utilizando a tecnologia BeaconLink da OPPO.

Atualizado com capacidades Bluetooth mais fortes, novos protocolos e muito mais, o BeaconLink oferece agora chamadas de voz individuais a um alcance de até 205 metros em áreas abertas, com maiores estabilidade e clareza.

Pensado especialmente para quem trabalha ao ar livre, o A5 Pro 4G & 5G também introduz um Modo de Exterior que otimiza as definições de rede para acelerar o acesso a esta, atribuir mais recursos de rede e CPU às aplicações de trabalho, e prolongar o tempo limite do ecrã para ajudar a utilização durante o trabalho.

O telefone também garante operação sem complicações com vários tipos de luvas, desde as de couro grosso à prova de água.

Igualmente fiável é o sólido desempenho do telefone, impulsionado pelo processador MediaTek Dimensity 6300 emparelhado com até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Utilizando a funcionalidade de Expansão de RAM da OPPO, o armazenamento RAM também pode ser duplicado eficazmente para melhorar a fluidez do multitasking.

Outras melhorias de desempenho vêm através do ColorOS 15, que tira partido do Trinity Engine proprietário da OPPO para aumentar a fluência e a estabilidade do sistema.

Gaming e fotografia melhorados por IA

Utilizando a mais recente tecnologia de IA, o OPPO A5 Pro 4G & 5G proporciona experiências de gaming e multimédia imersivas e fluidas para melhorar o entretenimento no telemóvel.

O GameBoost IA da OPPO otimiza dinamicamente as taxas de fotogramas para diferentes jogos, para proporcionar umas impressionantes cinco horas de jogo constante.

Um sistema de arrefecimento VC, com 1100 milímetros quadrados de grafite e gel térmico eficazes, garante que o dispositivo se mantém significativamente mais frio do que outros modelos na sua gama de preço.

Além disso, o Ecrã Ultra Brilhante de 1000 nits do A5 Pro 4G & 5G garante imagens nítidas mesmo sob a luz solar direta. Juntamente com altifalantes Dual Stereo, o Modo Ultra Volume pode amplificar o som até 300% relativamente ao volume original.

No que diz respeito à imagem, o A5 Pro 4G & 5G também apresenta, pela primeira vez, a funcionalidade Livephoto para esta gama de preço, permitindo aos utilizadores captar todos os momentos na íntegra, gravando vídeo e áudio de alta qualidade 1,5 segundos antes e depois do clique do obturador.

O sistema de câmara do telemóvel - que inclui uma câmara principal ultra nítida de 50 MP, uma câmara de retrato de 2 MP e uma câmara frontal de 8 MP - é ainda melhorado com algoritmos de imagem avançados incorporados, além do Modo Retrato e da funcionalidade de Retoque IA.

O A5 Pro 4G & 5G também inclui Fotografia Subaquática, permitindo aos utilizadores tirar fotografias vívidas e expressivas na água.

Para mais criatividade e conveniência à edição de fotos, o OPPO A5 Pro 4G & 5G conta ainda com funcionalidades de melhoria de imagem com IA, incluindo:

Remoção de Reflexos;

Remoção de Desfoque;

Melhoria de Nitidez;

Eraser IA 2.0;

AI Studio: transforma imagens em edições elegantes e GIF animados.

Bateria do OPPO A5 Pro 4G & 5G

A bateria de 5800 mAh com mais de quatro anos de vida útil garante a utilização durante todo o dia, enquanto o suporte para carregamento rápido SUPERVOOCTM de 45 W permite que o telemóvel seja carregado até aos 30% em cerca de 19 minutos.