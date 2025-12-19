Segurança Social lança aviso para todos! Muito cuidado…

A Segurança Social emitiu hoje um aviso para todos devido a um esquema fraudulento que está a circular. Esteja atento ao seu e-mail e saiba como se proteger.

Há esquemas a circular em nome da Segurança Social

Estas mensagens contêm um link para uma página falsa que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social, a informar que o cidadão tem valores em dívida, induzindo-o ao pagamento imediato para evitar juros de mora.

Caso receba uma mensagem deste tipo, não clique no link nem forneça nenhuma informação pessoal ou bancária. Trata-se de uma ação de phishing que pode ter como objetivo obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, usando a identidade da Segurança Social para o efeito.

Estas mensagens são fraudulentas e não são provenientes da Segurança Social, permitindo aos seus autores obter ilegitimamente valores decorrentes de supostas dívidas à Segurança Social.

Exemplo de mensagem fraudulenta (reparem no URL que não é o oficial da Segurança Social)

Processo de penhora iniciado. Ultimo prazo de pagamento 19/12/2025. Evite custos adicionais em: hxxps://pt-seg.social/0746923815

A Segurança Social NUNCA envia links através de mensagens nem pede dados bancários (Cartão de Crédito). A atualização do IBAN e outros dados pessoais deve ser feita exclusivamente através do Portal da Segurança Social, após autenticação segura com palavra-chave.