Citroën vai mesmo fazer renascer o mítico 2 CV numa versão 100% elétrica

A indústria automóvel prepara-se para receber um dos regressos mais aguardados dos últimos anos. A Citroën confirmou oficialmente que vai lançar um novo modelo inspirado no lendário 2 CV, o icónico veículo que marcou gerações e revolucionou a mobilidade no século passado.

Citroën vai mesmo fazer renascer o mítico 2 CV

Integrado no plano estratégico «FaSTLAne 2030» do grupo Stellantis, este projeto não pretende ser um mero exercício de nostalgia. Quer ser uma resposta direta e prática aos desafios modernos da mobilidade urbana sustentável. A estratégia da marca francesa passa por posicionar o futuro modelo no segmento de entrada do mercado automóvel. Com isso procura de forma clara a liderança na oferta de veículos elétricos económicos.

Numa altura em que o mercado exige soluções de transporte mais baratas e adaptadas às novas restrições de circulação nas cidades, a filosofia de simplicidade e engenho do modelo original surge renovada. O objetivo é certamente criar um produto focado no essencial, que privilegie a leveza e a versatilidade, mantendo uma identidade visual e um preço competitivo. Xavier Chardon, CEO da Citroën, assume o peso histórico desta decisão e destaca o propósito que move a marca nesta nova fase.

O executivo explicou que reinventar o 2 CV do futuro é um desafio e uma responsabilidade imensos, lembrando que o modelo original nunca foi concebido para se tornar um ícone, mas acabou por sê-lo porque oferecia mais liberdade às pessoas.

Apresenta versão 100% elétrica no Salão de Paris

Para o responsável, a premissa deste desenvolvimento assenta na democratização da tecnologia, adaptando os conceitos originais do projeto TPV às exigências atuais. Chardon garantiu ainda que o novo 2 CV vai perpetuar esse espírito. Não por nostalgia, mas reinventando a sua simplicidade e acessibilidade para o mundo de hoje.

O construtor francês já comercializa soluções pensadas para mitigar o impacto financeiro da transição energética. Destaca-se o atual ë-C3, especialmente na sua configuração com autonomia focada no ambiente urbano. Contudo, o novo projeto do fabricante promete definir uma nova categoria de pequenos citadinos elétricos. Herda naturalmente o legado de um automóvel que transformou o quotidiano de milhões de condutores.

A Citroën remeteu a divulgação das especificações técnicas detalhadas, o design e o plano de comercialização para o Salão Automóvel de Paris, que se realiza em outubro de 2026. Até lá, o mercado aguarda com expectativa aquela que pode ser uma das jogadas mais ousadas da Stellantis para massificar o consumo de veículos movidos a bateria.