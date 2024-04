Combustíveis: Gasóleo dispara na próxima semana! Saiba os preços

Se está com necessidade de abastecer o depósito de combustível, fique a saber que já existem previsões para a próxima semana. Os valores vão subir, por isso é melhor que o faça até domingo. Saiba quanto ficará o preço do gasóleo e gasolina.

Combustíveis: Gasolina sobe 0,5 cêntimos! Gasóleo sobre 3 cêntimos

A partir da próxima segunda-feira as previsões apontam para aumentos do preço da gasolina 95 e gasóleo. Segundo informações da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (4 de abril) 1,801 euros. O gasóleo valia 1,618 euros.

De acordo com informações fontes do setor, o preço médio do gasóleo deverá subir 3 cêntimos e o da gasolina aumentar 0,5 cêntimo por litro. A confirmarem-se as previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,648 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir para 1,806 €/l..

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.