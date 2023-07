Revelado o trailer de história para Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2, a sequela do jogo lançado pela Insomniac Games em 2018, avança rumo ao seu lançamento e nos entretantos, as novidades vão sendo divulgadas... recentemente foi revelado o trailer de história.

O lançamento de Marvel's Spider-Man 2 ainda se encontra a alguns meses de distância mas as novidades brotam com regularidade das mão dos Inomniac Games.

Recentemente foi disponibilizado o trailer da história para o jogo, mostrando a narrativa que o jogo vai seguir.

O trailer, que já está disponível em português e pode ser visto aqui, foca-se na história do jogo, e mostra o grande vilão Venom da Nova Iorque da Marvel como nunca antes.

Neste trailer agora apresentado, pode-se ver o novo fato preto de Peter Parker que afeta a sua personalidade e lhe forneceu novas e poderosas habilidades de simbionte. No entanto, esses novos poderes de simbionte de Peter também irão afetar o resto da vida de Peter Parker, nomeadamente nas suas relações com Miles, MJ e Harry.

Este novo vídeo de Marvel's Spider-Man 2, também nos mostra uma nova Nova Iorque. Os jogadores vão poder atravessar o East River e explorar Brooklyn e Queens. Coney Island também faz a sua estreia no trailer e o estúdio mal pode esperar para a ver explorada!

E uma das formas de a explorar é com as Web Wings! A propósito o Senior Director do jogo, Ryan Smith, comentou que estão ansiosos por ver os jogadores experimentarem as Web Wings. "Para nós, foi uma boa oportunidade integrar algo que as pessoas viram na banda desenhada e nos filmes no jogo. O balanço é o núcleo da travessia do Homem-Aranha, por isso criámos as Asas de Teia para funcionarem com o balanço e o complementarem", disse, explicando que desta forma os jogadores poderão "andar para trás e para a frente entre os dois para ganharem velocidade e altura". "Graças à potência e à velocidade da PlayStation 5, as Asas de Teia acrescentam mais uma camada ao nosso sistema de travessia e mudam a forma como se percorre as diferentes partes da cidade", acrescentou ainda.

"No início da nossa história, os nossos Homens-Aranha estão no topo do seu jogo", disse Jon Paquette, Senior Narrative Director da Insomniac Games. "Mas tanto Peter Parker como Miles Morales estão a lutar com as suas vidas pessoais. Miles está a tentar arranjar tempo para escrever o seu ensaio de entrada na faculdade, mas continua a procrastinar e a concentrar-se no Trabalho-Aranha. Entretanto, Peter está a pagar a casa da tia May, mas não consegue vendê-la, porque é demasiado importante para ele. E, tal como Miles, Peter tenta (e não consegue) encontrar o equilíbrio entre tantas responsabilidades. MJ quer ajudar Peter com a hipoteca, mas o seu emprego está em risco, agora que J. Jonah Jameson está de volta ao Bugle e quer limpar a casa. Os nossos heróis chegaram a uma confluência de encruzilhadas, com um futuro incerto e algumas decisões difíceis pela frente", acrescentou.

"Sempre pensámos nos nossos heróis-aranha como 'improvisadores acrobáticos' e, em Marvel's Spider-Man 2, quisemos equipá-los com novas formas de o fazer durante o combate", disse Bryan Intihar, Senior Creative Director da Insomniac Games, acrescentando que "isto inclui os braços de aranha do Pete e os poderes do Simbionte, enquanto o Miles traz agora duas formas de Veneno bioelétrico para cada combate. E quando começamos a combinar estas capacidades com as novas engenhocas-aranha, como o Agarrador de Teias, podem surgir combinações excitantes".

Para além do novo trailer, foi ainda revelado um Bundle de Edição Limitada da PlayStation 5. A consola Playstation 5 - Bundle de Edição Limitada Marvel's Spider-Man 2 conta com uma tampa com um design personalizado com o simbionte a aproximar-se do ícone branco da Aranha do jogo. Além disso, neste Bundle também está incluído um comando sem fios DualSense a condizer, que mostra novamente a ameaça do simbionte a rastejar por todo o comando.

O Bundle inclui ainda um voucher para uma cópia digital do jogo. Aqueles que já tiverem uma PlayStation 5 poderão comprar estes itens de Edição Limitada separadamente como produtos individuais se quiserem. Tudo isto estará disponível a partir do próximo dia 1 de Setembro, sendo que as reservas arrancarão já no próximo dia 28 de Julho, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Direct. Para os jogadores que comprarem o Bundle completo é de realçar que o voucher com uma cópia digital do jogo poderá ser redimido quando o título for lançado, a 20 de Outubro.

Marvel's Spider-Man 2, que já está disponível para reserva, chegará em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 20 de Outubro e começa a afigurar-se como um dos jogos desta segunda metade do ano.