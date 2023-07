Empresa brasileira de aviões anuncia fábrica de táxis voadores elétricos

Os carros voadores parecem ser uma vontade de cada vez mais empresas e, hoje, falamos-lhe de mais uma: a brasileira Embraer vai construir uma fábrica e colocar táxis no ar dentro de dois anos.

A fabricante de aviões brasileira, Embraer, anunciou que vai construir uma nova fábrica, na cidade de Taubaté, a cerca de 140 km de São Paulo, com o objetivo de produzir táxis voadores elétricos. A ideia é que sejam colocados no ar, em 2026.

O táxi aéreo 100% elétrico, a ser fabricado pela subsidiária da Embraer, Eve, assemelhar-se-á a um pequeno helicóptero, com espaço suficiente para até seis clientes. A empresa diz já ter encomendas para quase 3000 carros voadores.

Para já a previsão aponta que uma viagem custe entre 50 e 100 dólares por pessoa.

Embora planeie colocá-los no ar em 2026, a empresa espera ter um protótipo pronto já este ano. Nos Estados Unidos da América, as entidades reguladoras divulgaram um calendário, para que os táxis aéreos estejam a voar, no país, em 2025.

O avião elétrico de descolagem e aterragem vertical não carece de uma pista e pode percorrer longas distâncias, assim como um avião. Além disso, os motores elétricos deverão reduzir o ruído e a poluição, em comparação com os aviões tradicionais.

Assim como já vimos aqui, os carros voadores podem ajudar a reduzir o congestionamento do tráfego, em cidades sobrelotadas. Apesar de serem novidade e não serem ainda acessíveis a todas as carteiras, o objetivo é que, eventualmente, não sejam demasiado caros, para os clientes, e representem uma alternativa viável.

Segundo a BBC, os primeiros voos serão operados por um piloto. Contudo, a Embraer tem nos planos, para o futuro, carros voadores autónomos.