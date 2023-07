Usar auscultadores afeta os seus ouvidos? Eis algumas dicas para evitar danos

Os auscultadores são uma forma prática de ouvir os seus conteúdos multimédia favoritos sem incomodar ou ser incomodado pelos outros à sua volta. Mas será que a utilização desta tecnologia pode trazer danos para os seus ouvidos?

A utilização de auscultadores cresceu rapidamente, com novos tipos e tecnologias disponíveis. Contudo, os auscultadores podem afetar os seus ouvidos, podendo causar perda de audição se forem utilizados durante muito tempo e em volumes elevados.

O uso de auscultadores pode causar danos auditivos

Para que os seus ouvidos consigam ouvir sons, estes têm de estar a uma altura igual ou superior a um determinado volume. Este é o chamado limiar auditivo.

A utilização de dispositivos áudio durante longos períodos de tempo e em volumes elevados pode aumentar este limiar. Isto significa que não é capaz de ouvir sons mais suaves, o que pode indicar uma perda de audição, tal como se pode ver num estudo de observação de 2016 publicado no American Journal of Otolaryngology.

Este facto já é conhecido há algum tempo: um estudo de 2007 publicado no Journal of Otolaryngology concluiu que "a utilização prolongada de dispositivos auditivos pessoais pode prejudicar a função auditiva".

Os adolescentes e os jovens adultos utilizam mais do que nunca os dispositivos de audição pessoal (PLD - Personal Listening Devices) para ouvir música. Uma revisão sistemática de 2016 no International Journal of Audiology concluiu que a maioria dos adolescentes e jovens adultos excedeu a dose diária recomendada de 100% de ruído, especialmente quando havia ruído de fundo. Os jovens adultos estão a ouvir música através de auscultadores durante mais tempo e em volumes mais elevados.

No entanto, pode demorar algum tempo até se aperceberem dos sintomas de perda auditiva induzida pelo uso prolongado de PLD. Tal como o estudo observacional de 2016 acima mencionado indica, podem passar cinco anos antes de se observar qualquer perda de audição.

Alguns sinais de alerta de perda de audição

Eis alguns sinais de que pode estar a sofrer de perda de audição:

As vozes ou os sons do ambiente parecem abafados ou pouco nítidos.

Ouve um zumbido persistente nos seus ouvidos.

Tem dificuldade em ouvir ou diferenciar as consoantes faladas.

Pede aos outros que repitam ou que falem mais devagar ou com mais clareza.

Aumenta frequentemente o volume da televisão.

Tem dificuldade em ouvir sons agudos.

Dicas para reduzir danos auditivos causados pelos auscultadores

Se utiliza frequentemente auscultadores, eis algumas coisas que pode fazer para reduzir as suas hipóteses de sofrer de perda de audição, independentemente de sentir ou não quaisquer sinais de aviso:

1. Baixar o volume

A principal razão pela qual os auscultadores e auriculares parecem contribuir para a perda de audição é o facto de serem reproduzidos em volumes elevados. Isto faz com que os sistemas auditivos fiquem fatigados, o que, com o tempo, pode levar à perda de audição. A melhor coisa que pode fazer para reduzir as hipóteses de perda de audição induzida pelo ruído é reproduzir a sua música em volumes mais baixos e seguros.

2. Não utilize auscultadores em ambientes com muito ruído

Usar auscultadores quando os níveis de ruído ambiente são altos normalmente significa que eles são aumentados para saídas de decibéis mais altas. Um estudo de 2021 publicado na revista Medicine (Baltimore) revelou que os adolescentes que utilizam auscultadores em ambientes com muito ruído têm 4,5 vezes mais probabilidades de sofrer de perda auditiva induzida pelo ruído.

Se tiver de usar auscultadores, tente procurar um local sossegado onde se possa aconchegar enquanto ouve o seu podcast ou álbum favorito.

3. Optar por colunas sempre que possível

Embora os auscultadores não emitam música tão alto como as colunas, como são utilizados muito perto do tímpano, o efeito do volume pode ser grande. A utilização de colunas em vez de auscultadores pode aliviar o stress a que submete os seus ouvidos.

4. Invista em auscultadores com cancelamento de ruído

Se tiver de utilizar auscultadores, opte pelo cancelamento de ruído. Isto permitir-lhe-á possivelmente utilizar os auscultadores em volumes mais baixos, porque o cancelamento de ruído anula efetivamente parte do som do ambiente.

5. Limite o tempo de utilização dos auscultadores

Embora seja importante controlar os níveis de decibéis a que utiliza os auscultadores, também deve ter em atenção o tempo que expõe os seus ouvidos aos sons desta forma. De um modo geral, ouvir música através dos auscultadores em volumes mais baixos deve ser suficiente durante longos períodos, mas mesmo níveis ligeiramente mais elevados podem começar a ser prejudiciais à saúde em apenas uma hora.

Certifique-se de que está a utilizar os auscultadores de forma segura

A utilização incorreta a longo prazo de auscultadores e auriculares pode provocar a perda de audição e outros danos. Certifique-se de que se mantém seguro quando utiliza um dispositivo de audição pessoal para a sua dose de áudio. Mudanças simples na sua rotina podem ter um grande efeito positivo na sua audição nos próximos anos.

