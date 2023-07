Como saber se foi “apanhado” por um radar de velocidade?

Em Portugal a segurança rodoviária recorre a radares de velocidade e o condutor nem sempre sabe (no momento) se foi multado. No entanto, caso tenha acontecido, o condutor deverá receber uma carta com essa informação. Para os mais ansiosos, é possível ter acesso a essa informação online. Conheça os portais.

Registo do Radar de Velocidade: Portal das Contraordenações ou Balcão do Condutor

O Portal das Contraordenações permite a consulta online de vários elementos do condutor (como multas, processos abertos e penas acessórias).

Através deste Portal, os condutores podem também apresentar as suas defesas, através de requerimentos. Podem também saber o estado em que se encontram os pedidos e também solicitar o pagamento de contraordenações em prestações.

Dentro do Portal devem, no menu, aceder a Cadastro > Consulta de Pontos. Caso tenham recebido três pontos extra no passado domingo, essa informação deverá aparecer em Pontos ganhos 3 anos sem infrações.

No Balcão do Condutor no ePortugal pode também ver os dados que estão disponíveis no Portal de Contraordenações Rodoviárias, só que, com uma apresentação diferente. Pode consultar os dados da carta, os pontos da carta e as contraordenações.

Na parte das contraordenações pode ver o número de contraordenações, o tipo de contraordenações e nos detalhes pode saber, por exemplo, o local onde foi cometida a infração, fase do processo, sanção acessória, etc.