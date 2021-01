Controlar a diabetes com o Samsung Galaxy Watch 4 e Apple Watch 7?

Tem diabetes? Há gadgets interessantes a chegar! A tecnologia evolui a uma velocidade incrível. Aquilo que era um problema no passado, tem uma funcionalidade no presente e passa a ser algo trivial no futuro.

Depois do ECG e monitorização do oxigénio no sangue, a próxima grande funcionalidade dos smartwatches será mesmo a possibilidade de controlar a diabetes.

Além da inovação nos smartphones, as tecnológicas têm apostado muito nos smartwatches. A intenção de monitorizar a diabetes não é propriamente nova, mas as novas versões dos smartwacthes mais populares poderão trazer novidades a esse nível. De acordo com o ETNews reports, a Samsung está pronta para integrar um sistema não invasivo para monitorizar a diabetes.

De acordo com um relatório da tecnológica, o próximo Samsung Galaxy Watch, o Samsung Galaxy Watch 4 ou o Samsung Galaxy Watch Active3, terão funcionalidades de monitorização não invasiva dos níveis de glicose no sangue. Desta forma, os diabéticos deixam de ter a necessidade de picar o dedo várias vezes ao dia.

A empresa está a trabalhar com o Massachusetts Institute of Technology (MIT) na medição dos níveis de glicose no sangue com espectroscopia Raman e publicou em conjunto um artigo na edição de janeiro de 2020 da revista internacional ‘Science Advance’ intitulado ‘Direct observation of glucose fingerprint using in vivo Raman spectroscopy. ‘

A espectroscopia Raman usa o espalhamento de luz laser para medir a composição química de uma substância, neste caso, a quantidade de glicose no sangue. É uma técnica validada com alta precisão.

A ETNews revela que a Apple terá a mesma tecnologia no Apple Watch 7. Aliás, a Apple lançou também uma patente para Apple Watch detetar diabetes com base no odor corporal.

Avaliar a diabetes sem a necessidade de agulha

A startup de IoT de saúde com sede em Tóquio, Quantum Operation Inc., revelou o “primeiro monitor de glicose não invasivo do mundo que é capaz de medição verdadeiramente contínua”, disse a empresa num comunicado à imprensa aqui há uns dias.

O novo wearable usa tecnologia de espectro que já foi patenteada pela empresa para medir com precisão a glicose na corrente sanguínea de uma pessoa através da pele, sem a necessidade de usar uma agulha.

Usando a tecnologia, os pacientes diabéticos serão capazes de substituir a rotina diária de usar uma agulha para medições com a simples fixação de um dispositivo wearable semelhante a um relógio de pulso.