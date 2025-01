Irmã de Sam Altman está a processar o CEO da OpenAI, alegando abuso sexual

Annie Altman, irmã do fundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, apresentou uma acusação formal contra o seu irmão, alegando que ele abusou sexualmente dela quando era menor de idade.

Na queixa submetida esta semana a um tribunal federal no Missouri, Annie Altman afirma que o seu irmão mais velho cometeu "diversos atos de violação, abuso sexual, molestação, sodomia e agressão física" entre 1997 e 2006, tendo os abusos começado quando ela tinha apenas três anos de idade.

Num comunicado conjunto emitido em nome de Sam Altman, da mãe e de dois irmãos mais novos, o CEO da OpenAI negou as alegações, afirmando que "todas as afirmações de Annie são completamente falsas". A família Altman sublinha que tem tentado apoiar Annie ao longo dos anos, incluindo através de assistência financeira direta.

Annie fez afirmações profundamente ofensivas e totalmente falsas sobre a nossa família, especialmente sobre o Sam. Optámos por não responder publicamente, em respeito pela privacidade dela e pela nossa. Contudo, dado que ela agora iniciou um processo judicial contra o Sam, sentimo-nos obrigados a abordar esta situação. Esta situação provoca uma dor imensa em toda a nossa família.

Lê-se no comunicado.

Nos últimos anos, Annie Altman tem feito alegações semelhantes em plataformas online. Em março de 2023, publicou na rede social X: "Eu já não sou uma criança de quatro anos com um 'irmão' de 13 anos a entrar na minha cama sem o meu consentimento".

Annie quer indemnizações baseadas no património de Sam Altman

No âmbito do processo judicial, Annie pede um julgamento com jurados e uma indemnização superior a 75.000 dólares. De acordo com o The New York Times, este é o valor mínimo exigido para um processo federal deste tipo.

O advogado de Annie afirmou ainda que ela procura indemnizações punitivas, baseadas no património líquido de Sam Altman, que poderá ser revelado no decurso do processo de investigação judicial.

O caso promete levantar questões delicadas não apenas para a família, mas também para o impacto público e profissional de Sam Altman, uma das figuras mais influentes no setor da inteligência artificial.

