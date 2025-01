Quer estar seguro na Internet? Conheça estes 6 browsers gratuitos e completamente privados

A utilização de um browser Web anónimo é um passo essencial para ter mais segurança online. Felizmente, existem opções gratuitas que priorizam a proteção da sua privacidade. Portanto, deixamos os 6 melhores browsers privados que oferecem uma navegação completamente anónima.

1. Tor

O Tor é a ferramenta ideal para quem procura anonimato absoluto online. Este browser permite aceder à rede Tor, uma infraestrutura projetada especificamente para proteger a localização, histórico de navegação, dados pessoais e comunicações dos utilizadores contra análise de tráfego na internet.

Graças à sua robustez, o Tor é amplamente utilizado por organizações como a Marinha dos EUA para recolha de inteligência, bem como por forças de segurança que necessitam de aceder a conteúdos online sem deixar rastos identificáveis. O browser está disponível para os principais sistemas operativos, incluindo Windows, Mac, Android, iOS e Linux.

No entanto, existem algumas limitações. A principal desvantagem do Tor é a velocidade. Devido ao trajeto complexo que o tráfego percorre para garantir o anonimato, a navegação pode ser consideravelmente mais lenta, especialmente em ligações de internet menos robustas.

Download: Tor para Windows/Mac | Android | iOS (Gratuito)

2. Epic Browser

Embora o Epic Browser não recorra a uma rede de anonimato como a Tor, este browser elimina de imediato várias das práticas comuns que comprometem a privacidade dos utilizadores na Web.

Por exemplo, o Epic não guarda o histórico de navegação, desativa DNS pre-fetching, bloqueia cookies de terceiros e evita caches Web ou DNS. Além disso, não inclui funcionalidades de preenchimento automático. Ao encerrar uma sessão, o browser apaga automaticamente todas as bases de dados associadas, preferências e cookies de Flash e Silverlight.

O Epic também oferece proteção contra ameaças modernas, como scanners de impressão digital, mineração de criptomoedas e rastreamento por sinais ultrassónicos. Está disponível para os sistemas operativos mais populares.

Download: Epic para Windows/Mac | Android | iOS (Gratuito)

3. SRWare Iron Browser

Se utiliza o Google Chrome, o SRWare Iron será imediatamente familiar, uma vez que é baseado no projeto open-source Chromium. No entanto, o SRWare Iron distingue-se ao abordar questões de privacidade que têm sido criticadas no Chrome.

Este browser elimina o "Unique User ID" que o Chrome utiliza para monitorizar as atividades dos utilizadores, bem como outras funções intrusivas, como sugestões de pesquisa automáticas. Esta abordagem torna o SRWare Iron uma escolha sólida para quem procura um browser discreto.

Download: SRWare Iron para Windows/Mac | Android (Gratuito)

4. Comodo Dragon Browser

Embora o Comodo Dragon não alcance o nível de anonimato proporcionado pelo Tor, inclui ferramentas integradas que melhoram significativamente a segurança na navegação.

O browser bloqueia automaticamente rastreadores, cookies e scripts de espionagem. Inclui ainda tecnologia de validação de domínios, que avalia a força dos certificados SSL, e protege contra ransomware, vírus e outros tipos de ataques cibernéticos.

Tal como o SRWare Iron, o Comodo Dragon é baseado no Chromium, o que facilita a adaptação para utilizadores habituados ao Chrome. O browser oferece duas versões: uma com uma interface semelhante ao Chrome e outra ao Firefox.

Download: Comodo Dragon para Windows (Gratuito)

5. Brave

O Brave Browser destaca-se pela sua combinação de privacidade e velocidade. Este browser bloqueia anúncios indesejados e rastreadores de forma nativa, reduzindo a quantidade de dados recolhidos pelos websites. Adicionalmente, inclui funcionalidades como o HTTPS Everywhere e bloqueio de scripts para maior segurança.

Uma característica interessante do Brave é o sistema de recompensas integrado, que permite aos utilizadores visualizar anúncios respeitadores da privacidade e, em troca, ganhar recompensas em criptomoeda. No entanto, esta abordagem tem gerado opiniões mistas entre utilizadores e especialistas.

Download: Brave para Windows | Mac | Android | iOS (Gratuito)

6. DuckDuckGo

Conhecido pelo seu foco na privacidade, o DuckDuckGo oferece um conjunto abrangente de ferramentas para proteger os seus dados online. Este browser bloqueia cookies de terceiros, anúncios rastreadores e até pop-ups de consentimento de cookies. Utiliza ainda o seu motor de pesquisa privado para pesquisar conteúdo na Web.

Além disso, o DuckDuckGo disponibiliza um serviço de reencaminhamento de e-mails que elimina rastreadores incorporados nas mensagens. Embora tenha muitos benefícios, tal como os outros browsers mencionados, não está isento de limitações.

Download: DuckDuckGo para Windows | Mac | Android | iOS (Gratuito)

À medida que a preocupação com a privacidade online aumenta, encontrar browsers verdadeiramente anónimos e gratuitos continua a ser um desafio. As seis opções aqui descritas destacam-se por diferentes razões, cabendo a si escolher o browser que melhor se adapta às suas necessidades.

Conhece mais além destes? Sugestões são bem-vindas.

Leia também: