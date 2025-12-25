Mozilla promete um botão “desligar” para desativar a IA do Firefox

A nomeação do novo CEO da Mozilla foi acompanhada por um anúncio que gerou uma onda de críticas. A chegada da IA ao Firefox. Para apaziguar os ânimos, a empresa acaba de prometer a integração de um "botão de desativação", uma ferramenta que permitirá aos utilizadores desativar por completo as funcionalidades de IA no Firefox.

CEO da Mozilla esclareceu tudo

O CEO da Mozilla Firefox anunciou que o seu browser iria passar a utilizar a inteligência artificial gradualmente. Os utilizadores, longe de estarem satisfeitos com a novidade, manifestaram amplamente o seu descontentamento. Apenas 24 horas depois da polémica, a Mozilla tentou apaziguar os ânimos e prometeu introduzir um "botão de desativação" de IA no seu browser.

Recém-empossado, Anthony Enzor-DeMeo, o novo CEO da Mozilla Firefox, causou grande controvérsia na comunidade. Anunciou que o Firefox se tornaria um browser "baseado em IA", tal como outros, como a OpenIA e o seu browser Atlas, disponível através do ChatGPT, ou o Perplexity e o seu browser Comet.

Firefox vai receber novidades em 2026

Esta funcionalidade, prevista para o início de 2026, não agrada a todos os utilizadores de browsers. Embora a Mozilla pareça estar a abraçar a sua transição para a IA, e o CEO do Firefox afirme que "a IA é o futuro do Firefox", o mal parece já estar feito para os utilizadores.

Perante esta controvérsia, a Mozilla está a tentar acalmar os ânimos. Numa publicação no Reddit , Anthony Enzor-DeMeo tentou tranquilizar os utilizadores. "Fiquem descansados, o Firefox será sempre um browser construído em torno do controlo do utilizador". O CEO afirma que a IA nunca será imposta ao browser. Apenas os utilizadores que desejarem testar as capacidades de IA poderão fazê-lo. Todas estas funcionalidades permanecerão opcionais e poderão ser desativadas com um único clique.

Um botão "desligar" para desativar a IA

Apenas 24 horas após o início da controvérsia, a Mozilla tentou acalmar os ânimos e tranquilizar os utilizadores. Clarificou as suas ambições em relação à inteligência artificial e anunciando a chegada simultânea da IA ao browser, bem como de um botão de "desligar".

A equipa de desenvolvimento da Mozilla utilizou o Mastodon para esclarecer ainda mais a situação, afirmando que o Firefox terá uma opção para "desativar completamente todas as funcionalidades de IA". Esta funcionalidade "removerá permanentemente todo o conteúdo de IA e nunca mais o exibirá". Resta saber se este recurso tranquilizará os utilizadores.